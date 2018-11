Un punto con sabor a poco

Argentino dejó pasar una inmejorable chance para quedar cerca de clasificar a la próxima edición de la Copa Argentina (los tres primeros) al igualar ayer 1 a 1 ante Centro Español, en el cotejo pendiente de la 11ª fecha. Al no vencer ya no depende de sí mismo por más que le den por ganado el partido protestado ante Cambaceres.

A los salaítos les restan dos encuentros: el martes a las 17 recibirán a Muñiz en el José Martín Olaeta y cerrarán la temporada de visitantes ante Atlas, uno de los punteros de la Primera D.

Con la obligación de sumar los tres puntos ayer el albo salió a copar la parada ante los gallegos en un reducto difícil. En los primeros minutos trató de manejar las acciones, pero no tuvo ideas para llegar al arco de Balbuena.

El local se adelantó, emparejó las acciones y a los 29' llegó al gol cuando May, en su afán por rechazar, venció a su propio arco y estampó el 1-0 a favor de los gallegos.

En el complemento el salaíto debió arriesgar más y a los 57', tras un perfecto centro de Iramaz, Heredia ganó de cabeza y marcó el 1 a 1. Tras emparejar el partido el elenco albo fue por la victoria pero le faltó audacia en los metros finales para quebrar la paridad.

Argentino no pudo ante Centro Español, igualó 1 a 1 y el punto conseguido sólo servirá si logra vencer a Muñiz y Atlas y se le den otros resultados para abrazar un lugar en la Copa Argentina.