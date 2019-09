Un punto con el que evitaron el descenso

50 años, que es lo mismo que medio siglo pero suena mejor, ya pasaron del 0-0 en el reclasificatorio de 1969 que se jugaba para conservar un lugar en primera división, que tanto canallas como leprosos consiguieron salvarse del descenso por muy poco. Por un punto. Justo la unidad que consiguieron a tres fechas del final con el empate (el choque de ida había terminado 2-2) en tiempos que los triunfos otorgaban dos puntos. Central (zafó en la penúltima fecha con un 1-0 al bicho de La Paternal) y Newell's (se salvó en la última al igualar de local 1 a 1 con Los Andes) finalizaron ese minicertamen de 16 cotejos con 14 puntos, igual que Argentinos Juniors y Colón, contra 13 de los descendidos Deportivo Morón y Banfield.

El partido del 0 a 0 se jugó el 16 de noviembre en cancha de Central. El último clásico previo a una década que sería muy buena para los rosarinos, cuando llegarían los primeros dos títulos auriazules (71 y 73) y el primero rojinegro (74). En aquel encuentro que dirigió el árbitro Humberto Dellacasa no pudo desarrollarse un juego prolijo porque la lluvia de la madrugada había dejado el campo de juego en muy mal estado. Tiempos en los que el aserrín servía para tapar charcos, sobre todo en las áreas (esto hoy no se ve porque las canchas son cuidadas al máximo por los clubes).

El juego estuvo lejos de los arcos, con una mayor intención de los locales pero sin llegar a comprometer el arco de Toriani. La segunda parte arrancó con la visita empujando sobre el arco de Biasutto, que detuvo un buen tiro libre ejecutado por el uruguayo Abayubá Ibáñez.

Igual, la última acción de riesgo fue para Central, cuando en un córner desde la izquierda que ejecutó Hijitus Gómez la pelota llegó justa para el cabezazo de Aurelio José Pascuttini que dio en el travesaño luego de que Toriani alcanzara a desviar con lo justo.

Un punto que La Capital en su comentario del partido sostenía con valor "de oro" en un "campeonato para no morirse" porque consistía en "evitar el pase hacia la muerte que no es otra cosa el descenso para clubes como Newell's Old Boys y Rosario Central". Coincidencias con la actualidad, una sensación que muchos creen que son actuales pero ya cumplieron más de 50 años.

En aquel partido estuvieron grandes referentes auriazules que un par de años después le darían al club el primer título de campeón, como el uruguayo José Jorge González, Pascuttini y el Chango Gramajo, mientras que en el mediocampo jugaba Carlos Timoteo Griguol, quien más adelante sería un gran referente como entrenador desde las inferiores auriazules y fue el conductor del equipo campeón del Nacional 73. Y en Newell's actuaba otro volante que en 1974 sería el primer DT campeón del Metropolitano: Juan Carlos Montes.