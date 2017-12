Un puñado de sobrevivientes pero decisivos

El último clásico disputado en la ciudad fue el 14 de mayo, por la 24ª fecha de la temporada 2016/17. No hace tanto, apenas poco más de medio año. Sin embargo, cambió tanto la cuestión (para ambos, vale decirlo), que de aquella victoria por 3 a 1 en el Coloso del Parque sólo cuatro jugadores canallas repetirían la titularidad. Después, de los tres que entraron otros dos seguramente tendrán cabida, pero no deja de ser un dato llamativo de cómo se fue alterando el panorama en Arroyito. Por fortuna para Leonardo Fernández, todos fueron decisivos en ese festejo y por lo tanto un buen antecedente para la planificación que hará a partir de hoy.

La referencia entonces de aquel partido de mediados de mayo es relativa. Del equipo que plantó ese día Paolo Montero (prácticamente, la única alegría del técnico uruguayo) apenas cuatro repetirían en el que plantará el por ahora interino Leo Fernández: Paulo Ferrari, Washington Camacho, Federico Carrizo y Marco Ruben.

El resto de aquella defensa no está para jugar el domingo. Unos porque hoy están relegados, como el arquero Diego Rodríguez y el zaguero José Luis Leguizamón. Otros porque partieron: Javier Pinola y Hernán Menosse. En el mediocampo, dos sí repetirán, el Pachi y el uruguayo, pero los otros dos no. Damián Musto emigró del club y Gustavo Colman no está en la consideración del entrenador. Y arriba, el acompañante esa tarde de Ruben, Teófilo Gutiérrez, ya se fue de Central.

Eso sí, de los tres que ingresaron, dos seguramente serán de la partida en el nuevo derby ante Newell's: Mauricio Martínez, que completará la zaga con Fernando Tobio, y Germán Herrera, que volvería luego de la ausencia de un mes por lesión en lugar de Fernando Zampedri, que se perdió el debut clásico por la increíble situación de su amonestación en el triunfo del último encuentro frente a Boca. Mientras que Maxi Lovera volvería a hacer banco.

Pocos repetirán entonces de aquel triunfo, pero fueron decisivos. Carrizo, Ruben y Herrera marcaron los goles, Ferrari fue un gran asistente en el tanto del Chaqueño que bajó el telón al partido, y Camacho y Martínez cumplieron.

En poco tiempo, Central cambió más de medio equipo y hasta el técnico. Pero aspira a que el domingo algunas cosas sí se repitan.