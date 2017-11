Un pedido para una sanción a Central

El Director Nacional de Seguridad en Espectáculos Futbolísticos, Guillemo Patricio Madero, pidió un castigo para Central por el uso de pirotecnia en el partido del último domingo ante Boca. La solicitud fue dirigida al presidente de la Superliga Argentina de Fútbol y a la AFA, aunque en calle Viamonte desconocían el pedido. Lo mismo en la Dirección de Coordinación de Seguridad en Competencias Deportivas de Santa Fe. Pero la solicitud está, la hizo el mismo funcionario que a fines de mayo último reclamó una suspensión del Gigante de Arroyito y la logró en parte (ver aparte), así que el dato no es menor en vísperas que el próximo partido canalla de local será nada menos que el clásico.

Madero en realidad fue más abarcativo y al pedido de sanción para Central le sumó el de Racing, por los incidentes registrados en el clásico de Avellaneda, y el de Patronato, partido en el que los barras corrieron a chicos de una escuelita de fútbol. La solicitud la enmarcó en lo que consideró "graves incidentes que han puesto en peligro la integridad física de las personas" y fue imperioso al decir que "erradicar la violencia en el fútbol argentino es responsabilidad de todos los que de alguna manera participan en él".

En el encuentro del domingo último en Arroyito, se encendieron innumerables cantidad de bengalas desde la popular de Regatas y la platea de Cordiviola al momento que los equipos salieron a la cancha y también se arrojaron en la previa bombas de estruendo. Una más cayó en el primer tiempo, que obligó al árbitro a informar a través de la voz del estadio que de caer una más suspendería el partido. Después de la advertencia ya no ocurrió más nada. El pedido de Madero fue enviado a Mariano Elizondo, presidente de la SAF, y presumiblemente al titular de la AFA Claudio Tapia. Pero hasta anoche no llegó al tribunal de disciplina, que es el que debe tratar la cuestión. Desde Central no tienen confirmación y sostienen que para que tenga asidero el caso debe tomarlo la Provincia, que es la que tiene jurisdicción sobre el Gigante. En estos casos suele estar en línea con lo que diga Nación, pero no es un dato menor que el próximo encuentro será el clásico y posiblemente emita una opinión al respecto si la cuestión llega a sus manos, algo que hasta anoche no ocurrió. Lo seguro es que Madero hizo un pedido de sanción para Central, que puede o no tomar el tribunal disciplinario y que tendrá que ver también con el informe que haya hecho el árbitro Patricio Loustau. El juez seguramente haya documentado al menos la bomba de estruendo caída durante el partido al campo de juego pero habrá que ver si eso se encuadra en la "gravedad" de la habló el funcionario y si el último antecedente puede influir. Habrá que ver en definitiva en las próximas horas cómo decanta la cuestión.