Un partido cerrado que se definió por el cabezazo de Izquierdoz

Boca hizo poco para ganar el partido pero el mérito lo tuvo. Y Newell’s pensó más en cuidarse que en lastimar. Y terminó lastimado. Un cabezazo fue suficiente.

Kudelka: “Este equipo necesita tiempo”

“En el fútbol argentino, los planes y proyectos no existen, lo único que sirve acá es ganar, más claro no puedo ser. Yo no sé si me alcanzan a mí los tiempos, este equipo necesita tiempo, necesita intensidad”, comentó Frank Kudelka tras el tropiezo ante Boca.

Haciendo un análisis pormenorizado del encuentro, el DT rojinegro detalló: “No tenemos posesión del balón, recuperamos y perdemos la pelota muy rápido. Ese es nuestro verdadero déficit. Hoy no creamos menos situaciones que el rival. No preparamos el equipo para defender, la idea no era jugar en ese sector del campo”. Y agregó: “Dentro de un partido trabado lo perdemos en una pelota detenida. Adolecemos de posesión de balón, capaz que si no sucedía ese tiro libre terminábamos 0 a 0”, cerró Kudelka.