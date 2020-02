Un once conrespaldo

El hincha canalla deberá esperar hasta el lunes para ver a su equipo, es que Central jugará en el cierre de la 21ª fecha y esto es una ventaja para el entrenador Diego Cocca y sus dirigidos. Esto le permitirá trabajar con mayor tranquilidad a la ya obtenida por la victoria del sábado pasado ante Gimnasia y Esgrima para aceitar funcionamiento del equipo con los mismos protagonistas. Al menos, esto es lo que parece porque de arranque no tiene lesionados, suspendidos ni jugadores en muy bajo nivel como para reemplazar. Quizás el que pueda generar algunas dudas sea el pibe Emmanuel Ojeda, aunque esto sin entrar en el detalle táctico que para el director técnico puede ser vital y por eso el respaldo en tenerlo de titular. Algo similar puede llegar a sostenerse sobre Marco Ruben, quien no pudo gritar goles en los cuatro partidos que jugó pero su condición de gran referente y sus pergaminos no dejan dudas en cuanto a su estadía en el once titular auriazul.

"Con esta solidez y esta actitud, que es lo que resalto, seguramente vamos a jugar mejor", señaló Cocca después del 1-0 ante el Gimnasia de Maradona, un rival muy flojo, al que le ganó bien pero podría haberlo conseguido con más holgura. Aunque lo valioso era dejar los tres puntos en el Gigante y en esas dos tablas (la del promedio y la de posiciones) en las que pelea el canalla.

Y ese "vamos a jugar mejor" es a lo que apunta el DT, que en principio con los mismos once irá a la cancha de Defensa y Justicia, el lunes.

Con una columna de buen rendimiento puesta de manifiesto en el arquero Ledesma, los centrales Laso y Novaretti, más Britez, Rius, Ribas y el incansable Rinaudo es la base de la construcción del equipo.

Le falta engranar a Ojeda. El volante fue titular en los últimos 4 cotejos, es decir desde que comenzó este 2020, momento en el que se apoderó de la titularidad para acompañar a Rinaudo. Lo hizo en forma regular ante Huracán (Ovación lo calificó con un 4,5), fracasó como todo el equipo en el increíble 0-5 en cancha de Independiente (puntaje de 3,5), levantó un poquito en el 1-1 con Banfield (4 puntos) y respondió frente al lobo de La Plata (5 puntos).

El pibe, ya no tan pibe de 22 años, se impuso en la pelea por el lugar que dejó vacante el Colo Leonardo Gil. El DT lo priorizó sobre Joaquín Pereyra y hasta por Zabala, que es otro que podría adaptarse a una función similar.

Mientras que la falta de respuesta goleadora de Marco Ruben es un tema a tener presente, pero se sabe que con los goleadores no hay que apurarse. Y menos con uno de su clase, que volvió desde Brasil, de ser importante en Paranaense, para gritar en el canalla y si bien aún no lo hizo, el entrenador confía que ya lo hará. Por algo Cocca dijo el sábado que "Ruben está haciendo un esfuerzo muy grande por adaptarse (obviamente, al juego canalla) y cada vez juega más tiempo (en realidad siempre jugó 90’, salvo con Banfield que jugó 80’) y se lo ve mejor".

Por lo pronto, le puso al lado a Sebastián Ribas y el punta uruguayo respondió en las últimas fechas con goles.

Un caso de altibajos es el de Lucas Gamba, que entró, salió del equipo ante Banfield y volvió a entrar. Cocca lo tiene muy en cuenta y el ex Huracán es siempre un potencial titular. Y la ventaja se demuestra en que el técnico lo tiene un escalón arriba de Zabala.

De esta manera, mirando allá a lo lejos, a el lunes a las 19.40 cuando empiece el próximo partido ante Defensa y Justicia, de no mediar inconvenientes en la planilla figurarán estos once: Ledesma; Martínez, Novaretti y Brítez; Rius, Rinaudo, Ojeda y Gamba; Ribas y Ruben.