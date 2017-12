Un "monstruo" de cien años

El presidente de la subcomisión de tenis del Jockey Club, Jorge Sánchez Almeyra, hizo para Ovación una apretada síntesis de la historia del deporte en el club y de sus figuras. "El Jockey nació en 1900 y el tenis en 1917 con sólo cuatro canchas que estaban en el Hipódromo, por eso estamos celebrando el centenario con un invitado de lujo, un número uno como Gustavo Fernández", señaló. Y luego agregó: "Con la adquisición de este predio en Fisherton en 1930, el tenis creció al punto que hoy tenemos 23 canchas, es uno de los clubes de tenis más grande de la Argentina. Tenemos 1.300 tenistas que reservan las canchas, 320 en escuela de menores, 200 en la de adultos, más los 300 que juegan en interclubes. Un monstruo", graficó. Y por supuesto no dejó de nombrar a sus figuras. Apuntó varias, varones y mujeres, pero resaltó especialmente a Carlos Castellán y Alberto "Luli" Mancini "por ser dos ex jugadores de Copa Davis y haberse criado y crecido en este club". Mancini se metió entre los diez primeros jugadores del mundo en 1989 y hoy dirige la escuela de menores del club. Y Castellán, quien formó parte del equipo de la Davis con José Luis Clerc y que encabezó Guillermo Vilas en 1982, fue uno de los anfitriones que el viernes recibió a Fernández en el club. Por último el dirigente habló de las promesas del Jockey y entre varias nombró a Matías Juri, número uno de la Argentina en Sub 14, quien en la tarde del viernes peloteó con el "invitado de lujo".