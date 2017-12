Un Messi íntimo habló de las diferencias entre sus hijos

Embed "Thiago es un fenómeno, Mateo es un..." pic.twitter.com/2Q4WdffwpM — TyC Sports (@TyCSports) 6 de diciembre de 2017

Además, contó que Thiago, de 5 años, se comporta de manera diferente cuando la gran estrella de Barcelona pasa un par de días fuera de su casa. "Thiago todavía no entiende mucho. Le gusta ir a la cancha, ver los partidos. Empieza a entender un poco cuando me voy a Argentina y ahí pregunta por qué me voy. Pero sí veo que lo sufre. Cambia mucho cuando no estoy, en el comportamiento, en el día a día".

Y continuó: "Cuando no estoy Thiago se pone rebelde, hace cosas que jamás hizo. Pero no entiende todo, va de a poquito. Le gustan los autos, las motos, le gusta el fútbol también, pero hasta ahí. Juega un ratito y se cansa. Es muy bueno, muy tranquilo".