Un mes sin jugar ni cobrar

Newell's ya decidió la sanción que le caberá a Francisco Fydriszewski, el delantero leproso que protagonizó un incidente vial justo en la previa del cotejo del pasado domingo ante Villa Mitre de Bahía Blanca, para el que fue excluido de inmediato por la dirigencia y el cuerpo técnico rojinegro. El Polaco fue sancionado con una pena de 30 días sin goce de sueldo y en ese lapso no jugará partidos oficiales para Newell's, aunque deberá seguir entrenando a la par del plantel y de hecho lo está haciendo en la concentración extendida en Bella Vista.

El Polaco es uno de los delanteros que Héctor Bidoglio tuvo más en cuenta en este ciclo e incluso lo eligió por sobre otras opciones a la hora de conformar el equipo titular. Pero Fydriszewski cometió un error en su vida privada y eso repercutió en su actividad profesional como futbolista. Es que el atacante no concurrió al entrenamiento del viernes pasado, unas horas después de que fuese interceptado por agentes del comando radioléctrico mientras conducía una camioneta por Granadero Baigorria. Dio positivo en un control de alcoholemia.

En ese contexto no fue convocado para integrar el plantel que viajó a Santa Fe para la Copa Argentina y ahora se conoció la sanción que adoptó el club del Parque. El atacante no jugará el resto de la Superliga y tampoco estaría presente en el inicio de la Copa de Superliga, ya que por un mes no jugará encuentros oficiales y además no se le abonará un mes de salario. Claro que a pesar de ello el jugador debe seguir entrenando a la par de sus compañeros.

En tanto, sobre su continuidad o no en el club del Parque para el futuro será el nuevo entrenador designado el que deberá decidir si lo tiene en cuenta o prefiere que cambie de aire. Fydriszewski tiene contrato con Newell's hasta junio de 2020, con opción a una renovación de seis meses más.

Fydriszewski (25 años) tiene tres goles en la actual Superliga, dos anotados contra San Martín de Tucumán (3-0) y uno con Argentinos Juniors (2-0).

La realidad es que a Newell's no le sobran los recursos y tener a un jugador afuera de la consideración del técnico sin dudas que genera un dolor de cabeza. Pero está claro que el jugador cometió un error y por ello recibió una sanción que le servirá para lo que viene en su futuro profesional, sea en Newell's o en otra entidad.

De los errores se aprende y el Polaco seguramente capitalizará lo ocurrido de cara a lo que viene. Sabe que se equivocó y lo asumió.