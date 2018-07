Un maratón y una semifinal en suspenso en Wimbledon

Anderson venció a Isner en 6 horas y 36'. Nadal y Djokovic no pudieron terminar

Seis horas y 36 minutos. El segundo partido más largo de la historia en Wimbledon. Y un protagonista repetido respecto de aquel, el estadounidense John Isner, quien enfrentó al sudafricano Kevin Anderson en una de las semifinales en el All England Club. Tanto duró esta primera semifinal que los ansiosos y fanáticos del buen tenis tuvieron que esperar muchas horas para ver a Rafael Nadal y Novak Djokovic, en la siguiente. Finalmente fue Anderson quien se instaló en la final al vencer a Isner por 7/6 (6), 6/7 (5), 6/7 (9), 6/4 y 26/24. Como si eso no hubiese sido poco, Nadal y Djokovic no pudieron terminar su partido. Es que, siendo más de las 23 horas, el reglamento del torneo indica que no se puede seguir jugando para no molestar a los vecinos de Londres. En fin, el serbio ganaba 2 a 1 en set pero el partido continuará hoy. Más suspenso imposible de cara a la definición.

En el partido entre Anderson e Isner el quinto set tomó casi tres horas y el resultado no lo decidió necesariamente el más talentoso sino el que tuvo más resto. Anderson rompió finalmente el saque de su rival y dejó preparado el terreno para la victoria con su servicio luego de ganar un punto en el que cayó hacia atrás, se recuperó e hizo una devolución de zurda siendo derecho.

Fue el segundo partido más largo en la historia del All England Club. El primero lo disputaron justamente Isner y Nicolas Mahut en 2010, duró más de 11 horas y el quinto set fue 70/68.

Concluido este match les tocó a Nadal y Djokovic saltar a la cancha central para reeditar uno de los grandes clásicos del tenis moderno. Y lo hicieron mostrando un altísimo nivel de juego. Batallaron hasta que Nole se puso 6/4, 3/6 y 7/6 (9). Fue allí, cuando el reloj marcó las 23 horas en Londres, que las autoridades determinaron que se terminará hoy, desde las 9 (Espn). Luego, la final de damas entre Serena Williams y Angelique Kerber.