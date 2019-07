Facundo Ardusso fue el primero en blanquear que en clasificación especularía para no largar con lastre. ¿Qué hubiera pasado si a Llaver no lo sancionaban el sábado y no hubiera cargado 50 kilos en carrera? Imposible saber, pero el piloto de Las Parejas no puso excusas y le dio todo el mérito a Matías Rossi por la superación en la última vuelta: "Maniobrón, felicitaciones. Nos ganó un excelente rival", tuiteó. "Me quedé sin potencia para hacer la tijera", agregó.