Un libro revisa la influencia de Messi en la selección argentina 

"Generación Lio", libro escrito por los periodistas Julio Martínez y Héctor Laurada, revela la influencia del rosarino Lionel Messi, actual capitán del seleccionado argentino, desde el ciclo de Alfio Basile hasta el presente de Jorge Sampaoli, quien estuvo a cargo del prólogo.

"Este el fruto del trabajo de un año de investigaciones y recopilación de material pero fundamentalmente con entrevistas a quienes estuvieron cerca de esta generación", remarcó Julio Martínez, periodista de la agencia de noticias Télam que desde 2011 estuvo cerca del seleccionado nacional.

El repaso de los últimos diez años del crack rosarino con la camiseta albiceleste cuenta con testimonios imperdibles como la confesión de Gerardo "Tata" Martino, quien aceptó haber consultado con el "10" para el armado de una convocatoria.

"Para terminar de cerrar la lista de convocados para la Copa América de Chile tenía una duda, así que tuve que hacer una llamada telefónica. Lo consulté al "Uno", a Messi, y le pregunté a quien prefería entre Ezequiel Lavezzi y Nicolás Gaitán. Lo hice porque los dos estaban en un nivel parejo y quería saber cuál era el que podría ser más beneficioso para el grupo. Así que terminé citando al Pocho", revela el capítulo de Martino que fue llamado por los autores "La consolidación del poder de la Generación Lio".

Además de las explosivas opiniones de Alfio Basile en el capítulo inicial, el libro también descubre otros detalles futbolísticos como la anécdota del preparador físico Fernando Signorini, miembro del cuerpo técnico de Diego Armando Maradona, sobre el consejo del "Pelusa" para "Lio" para patear tiros libres.

"A Diego se le caía la baba por Lionel. «Viste lo que hizo en la práctica», me decía constantemente", contó Signorini, quien luego relató la anécdota del día que Maradona aconsejó a Messi para ejecutar los tiros libres.

"Fue en Marsella, Lio tenía 21 años y Diego se cruzó media cancha después de verlo con cara de frustración. Le habló como un padre más que como un hermano, y se puso de ejemplo para dejarle una enseñanza que en el tiempo fue aplicando y lo llevó a ser el gran ejecutante de tiros libres que es actualmente", aseguró.

Signorini, testigo de la charla, relató que Maradona le dijo a Messi: "Cuando vos le entrás a la pelota, no le saques el pie tan rápido, mejor dejáselo un poco más, porque sino ella no entiende que es lo que vos querés".

Actualmente, Messi ya convirtió 40 goles de tiro libre, 34 en Barcelona y 6 con el seleccionado argentino.

El libro también expone una anécdota de Messi luego de convertir el gol de tiro libre a Estados Unidos en la Copa América de Estados Unidos 2016.

"Como soy petiso, nunca puedo ver dónde se para el arquero si miro por encima de la barrera. Entonces, lo que hago es agacharme, fingir que me estoy atando los cordones de los botines y, mientras, voy pispeando dónde se ubica el arquero", confesó el crack.

Y amplió: "Me pongo las manos sobre los cordones como si me los estuviera atando, pero nunca los miro, porque la vista la tengo puesta en la barrera, ya que lo que trato de observar es el arco ente las piernas de los jugadores que la forman. Una vez que noto que el arquero no se va a mover más, ahí decido adónde le voy a pegar".

El libro también expone el peso de los gestos u opiniones que exhibió durante todo los ciclos uno de los futbolistas más importante de la historia.

Por ejemplo, su sorpresiva conferencia de prensa luego de la victoria en el debut sobre Bosnia en el Mundial de Brasil 2014 donde dejó en claro su disconformidad con la línea de cinco defensores que había dispuesto el DT Alejandro Sabella en la formación inicial.

En el capítulo sobre el ciclo de Edgardo Bauza, se refleja la diferencia de trato que recibió el Patón y su sucesor, Jorge Sampaoli, de Messi en sus respectivas visitas a Barcelona.

El exentrenador de Central mantuvo un encuentro de una hora luego de tres días de espera, mientras que al de Casilda lo recibió en su casa por espacio de tres horas.

Además, a pesar del grato recuerdo que declaró Bauza a los autores, el "10" nunca le respondió los mensajes de despedida.

"Es todo mentira eso de que Lio lleva amigos suyos a la selección. A mí jamás me dio un nombre o quiso decir algo para que juegue uno u otro", aseguró el Patón.

Sampaoli escribió el prólogo y allí también enunció su admiración por el astro, tal como lo hizo desde el momento en el que fue confirmado como entrenador nacional.

"Si yo fuera un chico de nuevo recordaría cada gol y cada jugada de Messi. No tengo dudas. La historia real del fútbol argentino hace que cada movimiento suyo quede en la memoria de cada uno que ama este hermoso juego (...)", cita Sampaoli.

"(...) Esta Generación Lío está compuesta por un grupo de jugadores que, sobre todo, tienen el mérito de haber jerarquizado nuestro país a nivel mundial. En la última década, más de uno ha poblado el ranking de los top 5. Las mejores ligas del mundo han celebrado los logros individuales de estos chicos. Son ídolos donde sea. el recuerdo colectivo va a tener que competir con esta realidad social del exitismo", agregó el casildense.

"Queremos que sea el lector el que determine si este plantel resultó ser un club de amigos o no. Hay varios testimonios, ejemplos y hechos como para determinarlo pero no buscamos inducir, solo mostramos el material y que el lector lo determine", aclaró Martínez, coautor del libro junto a Héctor Laurada.

"Fue un período fantástico que lamentablemente no tuvo coronación pero también encontramos muchas piedras en el camino en la fase organizativa y esto se vincula directamente con la AFA. Estos jugadores dejaron todo, especialmente Messi que sufrió y padeció todo en silencio. A su estilo y con su perfil humilde", cerró Martínez.