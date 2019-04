El juvenil Fabricio Bustos que se destaca en Independiente contó un incidente que tuvo con Lionel Messi en la selección argentina y dijo que el encontronazo le sirvió "como aprendizaje".

En una entrevista, Bustos habló de lo que ocurrió durante la gira de la selección en la que jugaron amistosos ante España e Italia donde tuvo un encontronazo con Lionel Messi a raíz de una dura entrada en una jugada.

"Es un grupo excelente, siempre tuvieron la mejor predisposición. Por lo menos cuando me tocó estar. No es lindo tener un cruce con Messi, que tampoco fue de mala manera. Fui fuerte a una jugada que se podría haber evitado", reconoció.

Y luego, agregó: "Le pedí disculpas y quedó ahí no más. Me dijo que no pasaba nada y yo me tranquilicé. Me sirve de experiencia para lo que viene y si vuelvo a estar ahí".

Embed

En diálogo con TNT Sports, el futbolista analizó su momento. "Encontré una buena versión en este semestre y estoy contengo con lo que vengo haciendo. Renzo viene haciendo las cosas bien, por algo salieron campeones. Y Montiel también en la Copa Libertadores del año pasado. A mí me queda seguir trabajando para ganarme un lugar en la consideración de Scaloni", esbozó.

"Por ahí jugar con expectativas de rendir siempre al máximo cuesta, pero hay que tomar la responsabilidad si uno quiere llegar al máximo nivel. Nunca me sentí fuera de la selección. Pienso en trabajar y hacer las cosas en Independiente para estar en la selección", analizó el oriundo de Ucacha, Córdoba.