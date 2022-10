Un jugador de Instituto debía ser operado pero se escapó de la clínica para irse a entrenar

“Muchos pensarán que se escapó porque tenía miedo a la operación pero no... ‘Tengo que jugar la semifinal, no me pueden operar’, dijo. Yo no me equivoco cuando digo que estás loco”, agregó la pareja del futbolista.

La mujer relató la odisea que tuvo que vivir para convencer a Parnisari de la locura que estaba cometiendo, y dio detalles de cómo tuvo que perseguirlo hasta que lo persuadió de una manera particular para que se vuelva a internar y ser atendido. “Miles de llamadas y él como si nada”, escribió Andrada, y confesó la particular amenaza que le dio a su esposo: “Si no volvés al sanatorio te buscamos con la policía”.

“No quedó otra Parnisari que acomodar las cosas e ir a internarse. En el sanatorio te conocieron por ser el que te escapaste y no por ser el jugador de Instituto”, contó la esposa del jugador, que se despidió en el posteo con un saludo especial para su pareja. “Te Amo Mi Loco Lindo!! Ahora solo queda recuperarse y volver con todo como siempre”.

Instituto realizó una gran campaña en la Primera Nacional y culminó segundo detrás de Belgrano, que ganó el campeonato y obtuvo el ascenso directo a la Liga Profesional. Por ser escolta, la Gloria alcanzó las semifinales del Reducido y ahora enfrentará a Defensores de Belgrano, este domingo a las 18.05 en Núñez, en el duelo de ida. La revancha se jugará el domingo 6 de noviembre en Córdoba.

La publicación de Pamela, que se tituló “Mi loco lindo”, se hizo viral y recibió miles de Me Gusta en Instagram. “En todos estos años hiciste muchas locuras, en la mayoría nunca estuve de acuerdo pero siempre te apoyé y te acompañé, odio cuando no priorizas tu salud, pero también amo tu pasión por lo qué haces. Sé que vivís por y para el fútbol”, fue lo primero que escribió la esposa de Parnisari para explicar la importancia que tiene su trabajo para el futbolista de 32 años.

posteo.jpg

Parnisari es oriundo de San Luis y tiene una larga experiencia en el fútbol. Hizo las divisiones inferiores en Olimpo, club en el que debutó, para luego irse a jugar al fútbol de Venezuela (Deportivo Anzoátegui). Tras regresar al aurinegro de Bahía Blanca, luego se mudó y jugó en Aldosivi y Agropecuario hasta llegar en este 2022 a Instituto.

Un día después del diagnóstico, desde la cuenta oficial del club de Córdoba informaron que Parnisari había sido internado por un cuadro de apendicitis y que tenía que ser intervenido quirúrgicamente, razón que lo iba a alejar de la práctica del fútbol por entre 10 y 20 días.

Sí Instituto avanza a la final del reducido se enfrentará con el ganador de la llave que protagonizarán Gimnasia de Mendoza y Estudiantes de Buenos Aires. El primer chico se disputará en Caseros, mientras que la revancha se jugará en la provincia cuyana.