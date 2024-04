Un jugador boliviano denunció un intento de soborno: "Me ofrecieron 10 mil dólares"

"Recibí una llamada en la que me ofrecieron 5.000 dólares si me hacía amonestar. Como dije que no me querían darme diez mil", contó Matheus.

"Recibí una llamada donde me ofrecieron 5.000 dólares si me hacía sacar una amarilla en el partido contra Defensa y Justicia. Le dije que no, que ese no es mi carácter, que no me gusta eso y que me estoy iniciando en el fútbol. Ante esto me ofrecieron 10.000 dólares", relató el volante, de 21 años, sobre una situación que tendría que ver con las apuestas clandestinas.