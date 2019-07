Tricolor. El equipo de Old Resian se juega a ganar este año el Nacional.

El rugby femenino por ahora se juega en cancha de siete, pero no tiene techo por más que muchos jugadores y dirigentes sientan el crecimiento de esta rama del deporte como una piedra en el botín. Por un lado, Las Pumas tuvieron presencia en el Panamericano de Lima 2019 (quedaron quintas entre ocho equipos). Y en Rosario, las chicas de Old Resian acaban de cumplir cinco años de competencia ininterrumpida: ya participan en torneos nacionales tuvieron una preseleccionada a Las Pumas y aportaron a la primera mujer dirigente a la Unión de Rugby Rosario (URR). Pero además, al torneo local ahora se sumarán las chicas de Provincial. Sí, las Rojas pertenecen nada menos que a uno de los clubes que en 1928 fundó la “Santa Fe Rugby Unión” (antesala de la URR) y ahora ganaron un derecho: el de compartir la ovalada, sin diferencias de género, en la cancha de 27 de Febrero y Ovidio Lagos. Mañana se larga la primera práctica.

Luciana Fonzo es la mánager de las chicas del equipo tricolor y la primera dirigente del Rugby Femenino de la URR, rama que coordina Raúl Liljestrom.

"Hoy hay seis equipos y unas cien jugadoras fichadas: las de Old Resian, Universitario, Caranchos, Municipal de Marcos Juárez, Jockey Club de Venado Tuerto y Ramallo Rugby Club". explicó Liljestrom.

La mánager de Old Resian y flamante dirigente le contó a Ovación que el 13 de junio pasado el equipo cumplió 5 años de entrenamientos y partidos. "Un grupo de chicas empezó a jugar en parques, luego se partieron en dos: unas fueron a Universitario, aunque el grupo fundador no tuvo continuidad, y otras vinieron a nuestro club. No pararon nunca", dijo Fonzo.

Las tricolores juegan el regional (Torneo Nacional de Litoral) con Santa Fe y Entre Ríos, igual que los varones. El torneo es clasificatorio al Nacional. El año pasado debutaron entre los 16 mejores equipos del país y salieron segundas.

"Este año será en Córdoba y quieren ganar. Con los años hubo logros y apertura de cabezas: se acepta más que jueguen las chicas", aclaró la mánager.

Pero ese no fue el único de los éxitos de las chicas dirigidas por Adolfo Imhoff. En 2016 fueron campeonas del Seven de la Mujer en Paraná (Entre Ríos) y salieron subcampeonas en el torneo internacional Valentín Martínez, de Montevideo (Uruguay). Además cuentan con una jugadora preseleccionada el año pasado a Las Pumas: Julieta Correale.

"No descartamos que la vuelvan a llamar y por qué no a alguna jugadora más del equipo", dijo Fonzo.

La capitana de Old Resian, Maricel Gori, también recordó los tiempos en que eran pocas en este deporte. "Hoy sentimos que la sociedad sigue resistiendo que las mujeres hagamos estos deportes de contacto pero venimos pisando fuerte. Eso sí, los logros de los varones se dan a conocer más (la primera masculina de Old Resian acaba de salir campeón del Litoral). A nosotras el éxito de nuestros compañeros también nos llena de orgullo, sólo querríamos que el femenino se masifique y valore más".

Las del Rojo

En Provincial todo empezó gracias a una nena de 11 años que le preguntó a su mamá si podía jugar al rugby como sus dos hermanos. La mamá que había sido deportista y apuesta a la igualdad de género pensó: "¿Por qué no?". Y allí fue a pelear un lugar en la cancha para su hija y muchas más.

Esa mujer se llama Analía Guida, tiene 40 años, es socia del club desde chica (practicó patín) y ahora es la referente del rugby femenino del club.

"Le pregunté al entrenador de los varones y me explicaron que hasta los 13 años puede haber equipos mixtos, pero entendí que si mi hija empezaba tendría problemas de seguir en poco tiempo. Entonces convoqué a chicas de otros deportes y hoy hay equipo: tienen entre 18 y 58 años y ganas de jugar y entrenar". El plantel larga mañana con sus prácticas, fijadas para los martes y jueves de 19.30 a 21.

"La idea es que este deporte crezca en el club y podamos demostrar con el tiempo que podemos jugar y competir tanto como los varones", dijo la mujer que no se achica.

Los combinados locales (juvenil y mayor) están a cargo de Liljestrom y también de Imhoff, el técnico de Old Resian. "La verdad es que no sé si soy el mejor en esto, pero me interesé en el rugby femenino, que las chicas puedan jugarlo ya que se creció mucho internacionalmente. La World Rugby le está dando empuje, la UAR (Unión Argentina de Rugby) también, y hay metas a cumplir. Este año tenemos que llegar a 160 chicas fichadas", dijo el coordinador de la URR.

En Rosario el rugby femenino se oficializó recién en 2014. Es en esa época a las chicas se les caía la pelota con facilidad: ahora te hacen partido y se suman cada vez más: creo que en poco tiempo todos los clubes tendrán rugby femenino, como debe ser", dijo Liljestrom antes de anunciar que se está organizando un torneo de rugby 15, para mediados de septiembre, con combinados de Entre Ríos, Santa Fe y Rosario. Otra muestra de que el rugby femenino no tiene techo.