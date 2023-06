Un jeque qatarí está muy cerca de quedarse con el Manchester United

Ante estas versiones contrapuestas, nadie de la familia Glazer y del grupo qatarí quiso dar respuestas a las diferentes requisitorias periodísticas, manteniendo así blindadas las negociaciones en curso, que se iniciaron con una oferta inicial de 3.200 millones de euros.

La venta del Manchester United enfrenta grandes alianzas de ricos y Wall Street en una batalla por poseer uno de los activos deportivos más conocidos del mundo. Ratcliffe consiguió financiación de bancos como Goldman Sachs Group Inc., mientras que JPMorgan Chase & Co., Rothschild & Co. y Bank of América Corp se encuentran entre otros bancos que asesoran u ofrecen capital para una operación.

Elliott Management, del multimillonario Paul Singer, también ha propuesto ayudar a financiar ofertas por el club, compitiendo con inversionistas rivales, incluidos Carlyle Group Inc., Sixth Street Partners y Ares Management Corp.