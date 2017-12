Un grupo para no asustarse

No es ni para pasar el grupo con los ojos vendados ni para entrar en pánico. El grupo que le tocó a la selección argentina es ganable, aunque eso no quita que en el recorrido el equipo también pueda encontrar alguna zancadilla traicionera. Si el seleccionado de Sampaoli se entrampa solo ante rivales como Islandia, Croacia y Nigeria, entonces sí podría ser un martirio. Igual, no hay motivos ni creencias para pensar que Argentina no clasificará primera. De lo que deberá preocuparse el Zurdo es que el equipo no se sienta desafiado por el extravío de una identidad futbolística. Las propias debilidades son las que traicionan las ilusiones de ser campeón del mundo. El arbitrio del azar ayer le tendió una mano a la selección. Debutará ante Islandia, que ni en los mejores sueños podría traerle problemas a un equipo en el que juega Messi. Tendrá poco para perder, pero es Islandia. Hubiera sido peor que tocara España o Suecia, que mandó al patíbulo a Italia y la eliminó del Mundial. Croacia asusta por Modric (Real Madrid), Rakitic (Barcelona) y Mandzukic (Juventus), pero Argentina igual le tiene que pasar el trapo. Y jugar ante Nigeria es un globo desinflado. Puede salir para cualquier lado, aunque en Rusia no hay margen para que pase lo del último amistoso.