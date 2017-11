Un grito que retumba: #Fuerza Toto

Gol y empate. Pizarro corre a abrazar a Berizzo al marcar el 3-3 contra el Liverpool. AP

Tal vez usted sea un varón adulto que acaba de enterarse que el ex jugador de Newell's y actual técnico del Sevilla FC, Eduardo "Toto" Berizzo, de sólo 48 años, padece cáncer de próstata. Y lee que este martes el técnico se lo comunicó a sus jugadores, a manera de charla motivacional, en el entretiempo del partido que los sevillanos perdían por 3 a 0 contra el Liverpool.

Tal vez ya sepa que la noticia provocó una remontada histórica en la Champion League por parte de los jugadores y que el partido terminó empatado 3 a 3. Tal vez haya pensado que el equipo puso "huevos", como suelen reclamar las hinchadas, en una jornada en la que se mezclaron la pena y la gloria, que quedó retratada en las fotos del empate. Y tal vez, finalmente, la noticia le haya hecho pensar que no sería mala idea hacerse un control anual con el médico. "Sería una buena idea". Al menos eso recomendó "a la población con mayor predisposición" el médico y presidente de la Asociación de Urología de Rosario, Fabián Yaber, en diálogo con Ovación.

Esta patología que puede expresarse con dificultades para orinar y hasta incontinencia, y que representa la segunda causa de muerte por cáncer en Estados Unidos (acá no hay estadísticas tan específicas), puede afectar especialmente a tres grupos: "Mayores de 50 años, pacientes con antecedentes familiares (padres o abuelos) y varones de raza negra (por cuestiones genéticas)", dijo Yaber antes de aclarar que el control es sencillo, ya que sólo implica una prueba de sangre (del antígeno prostático específico) y un examen digital rectal.

"El promedio de frecuencia de la enfermedad va entre los 60 y 67 años pero hay casos de 40 años en adelante", señaló el médico y agregó que los tratamientos van, según el nivel de la enfermedad, desde la cirugías hasta la radioterapia y la hormonoterapia.

Sevilla comunicó oficialmente ayer la noticia. Dejó en claro que a Berizzo le diagnosticaron un "adenocarcinoma de próstata" y que "los exámenes futuros permitirán decidir los pasos a seguir en cuanto a su tratamiento".

Clubes y jugadores del mundo futbolero internacional (Monchi, Unai Emery y Sergio Ramos) y nacional (Ever Banega y Juan Pablo Sorín) se solidarizaron con Berizzo a través de las redes y no tardaron en viralizarse videos y hashtags como #Fuerza Berizzo, #Fuerza Toto y #Aguante Toto.

De todos modos el puntapié lo dio su propio equipo, que en uno de los párrafos de su mensaje expresó: "... Le deseamos una buena y pronta recuperación, le trasladamos algo que ha marcado este club desde hace tiempo. «Dicen que nunca se rinde», y ahí estaremos todos para que así sea. Míster, te sobran los huevos para superar todo esto, te has ganado nuestro respeto y nuestro cariño y queremos decirte que cuentas con tu equipo y miles de personas que te acompañarán y te ayudarán en este proceso. ¡NO ESTÁS SOLO EN ESTA BATALLA!".

A todo esto, ¿cuáles fueron las palabras que les dijo Berizzo a sus jugadores y que lograron un efecto tan positivo? La pregunta sobrevoló tras el partido y el propio técnico la respondió en conferencia de prensa: "Les dije que estábamos ante una gran oportunidad que no pasa muchas veces. Que si nos quedábamos pensando en lo que había pasado iba a ser una noche mala, que la podíamos cambiar... Que todos los errores que habían pasado teníamos cinco minutos para salir a la cancha y corregirlos".



