Un grande que regresa

El festejo de la banda rojinegra. Newell's se consagró tres fechas antes del cierre del torneo y ahora cada duelo es una ocasión para disfrutar en gran forma.

Newell's tenía el grito atragantado. Tras varios años de frustraciones, de planteles que eran candidatos y no podían concretar el objetivo, el equipo rojinegro se sacó la bronca y se coronó en la primera B rosarina, el primer paso para que uno de los colosos del básquet local retorne al lugar que le corresponde por su historia.

Francisco Dei Cas es el entrenador y también sufrió en carne propia los intentos frustrados, como jugador y técnico. Ahora, es momento de contar su alegría: "Es difícil ponerlo en palabras, porque es algo soñado. Soy hincha del club y eso siempre me significó una presión extra pero también en este momento genera una sensación especial. Por las circunstancias del torneo nos tocó enterarnos de que éramos campeones cuando estábamos cada uno en nuestra casa, pero queda como una anécdota".

"El grupo que se formó fue lo más importante. Es algo que suena a frase armada, pero no lo es. Más de la mitad de los jugadores del plantel me superan en edad, con más experiencia que yo y jamás tuve un problema, una mala actitud, un enojo, siempre aportaron. Además fue clave contar con un equipo largo con experiencia y juventud. Esa mezcla fue muy positiva", relató Pancho, quien recordó los momentos no tan felices: "Llegué como jugador en 2014 con toda la ilusión y tras una fase regular bárbara quedamos eliminados en el primer playoff. Después tomé la determinación de retirarme y quedé en el puesto de asistente, éramos supercandidatos y otra vez nos quedamos afuera. Fue muy doloroso y por eso lograr coronar ahora el título es una especie de revancha".

Uno de los que llegó en esta campaña fue Joaquín Seta, que reafirma los dichos del entrenador: "Fue muy especial el grupo que se armó, tuvimos muchas lesiones, por momentos no jugamos bien, pero siempre estuvimos unidos en la búsqueda del objetivo. Fuimos un equipo largo, en el que siempre aparecía alguna individualidad cuando nos tocaba jugar mal.

En cuanto a las sensaciones, siempre es lindo lograr objetivos, venía de Echesortu de jugar dos años las finales, uno en Temperley ascendiendo y ahora en Newell's otro ascenso, que era muy buscado".

Seta fue clave también para convencer a Lucas De los Santos de sumarse. "Joaquín es amigo y me taladró la cabeza para que vaya a Newell's. Tenía chances de ir a América o a Unión, pero obviamente no me arrepiento de lo que decidí. Desde el momento en el que nos juntamos tuvimos el objetivo de ser campeones. En los momentos clave los jugadores de renombre sacaron la cara y sabíamos que lo íbamos a lograr", explicó De los Santos, quien disfrutó jugar en el ascenso: "La B es una categoría muy linda por la paridad, pero también muy difícil de jugar".

El alero reconoció que está pensando en la despedida, aunque dejó abierta una puerta: "Se hace más difícil mantener el ritmo y jugar los domingos me agota, pero por ahí aparece un equipo de la B y me convence". Newell's se sacó la mufa y ya piensa en el operativo retorno a la máxima divisional local en el corto plazo.



El plantel leproso



La Lepra contó con un plantel numeroso para la categoría,

lo que le permitió mantener el nivel durante la temporada. Juan Apesteguía, Leonel Blanco, Lucas De Los Santos, Fernando Tedini, César Sardo, David Ghione, Sebastián Chianea, Felipe Fernández, Sergio Quagliaro, Julián Echaguibel, Andrés Correa, Nicolás Scarpeccio, Joaquín Seta, Gastón Valdez. El entrenador es Francisco Dei Cas y el preparador físico, José Pastorino.



