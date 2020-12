Un Frank Darío Kudelka auténtico: "Podrían habernos empatado"

Kudelka apuntó otra vez en que “estamos en déficit con eso. No tenemos esa regularidad en la posesión de un partido a otro que es lo que debemos tener para dominar al rival, algo que no se vio en este partido”, admitió. ¿Y cuáles fueron las causas? “Apresuramiento, impaciencia y sin la movilidad adecuada. Cuando superamos la línea del rival hicimos el gol pero cuando hacemos circular la pelota con los centrales para atrás perdemos el hilo de posesión. Sabemos que tenemos jugadores para lograrlo pero no tenemos regularidad. Esta vez alcanzó igual”.

Castro espera

Kudelka explicó ayer que Nicolás Castro no es aún tenido en cuenta porque no tiene el alta para entrenar con normalidad, más allá de que ya superó el Covid: “Esperamos tenerlo pronto”.