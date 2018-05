La última bola. Zampedri tuvo el gol del empate a los 49' y Reinaldo no lo dejó definir. Hubiera sido la clasificación a segunda fase.

Los últimos minutos en el Morumbí fueron de máxima adrenalina, pasó de todo, con dos expulsados, un tiempo adicional que debió ser más extenso y hasta Central tuvo la última chance en los pies de Zampedri como para empatarlo. Fue tan extraño lo que ocurrió, que el local San Pablo finalizó con dos hombres menos por las correctas expulsiones del peruano Cristian Cuevas y Petros.

El cronómetro fue preciso con lo que pasó en el césped en ese final de infarto. A los 87 minutos con 22 segundos Nené tiró la pelota afuera mientras Jubilei se tiraba solo al piso, lo que pareció una simulación de haberse acalambrado. En ese interín, Chamot hizo los dos cambios y a los 88'15'' se reanudó con el saque lateral de Ferrari que fue a los pies de Ortigoza. El Gordo no la devolvió y el clima se picó afuera y adentro de la cancha. "Para mí estaban haciendo tiempo, por eso no la devolví", justificó el volante.

A los 88'50'' el equipo canalla la había perdido rápido, Gil lo empujó a Nené y Cuevas le hizo una plancha enorme a la altura del hombro de Ferrari. El juego se reanudó al minuto 42 segundos de adicional y en el medio, el juez paraguayo Aquino amonestó bien al Colorado y echó correctamente al peruano. También hizo la seña de que daba cuatro minutos, pero el juego estuvo parado casi 3.

Apenas pasados los 93 minutos, esta vez Petros le entró duro a Gil y también fue expulsado. Y después de que Lovera mandó el centro, la bajó Zampedri y no pudo definir lo que hubiera sido el empate (rebotó en Reinaldo y era córner), Aquino pitó el final cuando iban 4'40''. De mínima, debió dar el tiempo adicional perdido hasta la reanudación y eso no pasó, generando las protestas de todo Central y hasta la expulsión de Herrera.



Hoy se quedan en San Pablo



Como el plantel recién tiene vuelo de línea para mañana a las 0.30, permanecerá todo el día de hoy en San Pablo. Anoche cenaron tarde y en principio estaba previsto que en la mañana de hoy hicieran un trabajo regenerativo. Ante Estudiantes no estarán Ferrari, Parot y Martínez, sancionados. Volvería Carrizo.

¿Te gustó la nota?