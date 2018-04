Un festejo que vale bronce

Deber cumplido. Lautaro Morandín (de frente) y Alex Vernaschi (5) se funden en el saludo final tras ganar el partido.

Digerido el trago amargo que significó no poder acceder a la final del Campeonato Argentino Sub 21, por la caída del sábado ante Córdoba, el seleccionado de varones del Litoral se recuperó y se vuelve a Rosario con un nuevo bronce. Como el año pasado, los caballeros nuevamente se subieron al podio y si bien no lograron superar ese tercer escalón de 2017, como se habían ilusionado, haberlo defendido también tuvo su mérito. Ayer, en Mar del Plata, sede de esta competencia, Litoral venció a Mendoza 1 a 0 con gol de Sebastián Morlan y dio cuenta una vez más, tal como viene ocurriendo desde el año pasado, de que el panorama en las ramas masculina y femenina es totalmente distinto. Ellos, con protagonismo fuerte en los torneos nacionales. Ellas, muy lejos de las peleas grandes. En Mar del Plata las chicas cerraron su participación alcanzando el 5º puesto, tras imponerse a Bahiense por 2 a 1.

El equipo de varones de Litoral jugó ayer un mejor partido que el que había protagonizado en semifinales, en el que prácticamente no tuvo la bocha. El encuentro ante Mendoza fue mucho más parejo y no por casualidad se terminó definiendo por la mínima diferencia. No es sencillo para ningún equipo reponerse tras una caída en semifinales, aún sabiendo que de estar tan cerca se puede quedar muy lejos, y en este sentido fue importante para Litoral lavarse rápido la cara y quitarse de encima la versión del sábado.

A los 45' el seleccionado rosarino encontró la apertura del marcador gracias a Sebastián Morlan. Oficialmente la planilla le otorgó el gol a Laureano Recoaro Santoro, pero el propio delantero devolvió gentilezas tras el encuentro. Una vez terminado el partido, en declaraciones al sitio de la Confederación Argentina, remarcó que el gol no fue de él sino de Morlan. Fue Seba el que finalmente terminó de desviar la bocha entrando por el segundo palo en el final de una jugada que se inició en las 25 yardas de Litoral, a partir de una recuperación de Santiago Micaz.

Ya en viaje hacia Rosario, medalla en mano, Morlan describió las sensaciones de haber marcado el gol de la victoria: "Estoy muy contento, desde el primer partido venía diciendo que iba a meter un gol pero iban pasando los días y no lo hacía, los chicos y el médico Rodrigo González me jodían. Les dije que esperen, que iba a llegar y por eso hoy se lo dediqué a él", se rió.

Sebastián Morlan fue junto a Tadeo Pietrodarchi, Franco Harte (capitán), Alex Vernaschi y Sebastián Quattrín uno de los cinco campeones argentinos 2017 de mayores que integraron este equipo, los mismos que volverán a aparecer dentro de dos semanas en Buenos Aires, cuando Litoral deba defender el título más importante de su historia en caballeros.

El año pasado todos los seleccionados masculinos de Litoral hicieron podio en los torneos argentinos, por eso este bronce en Mar del Plata marca una continuidad en ese sentido.

Buenos Aires se consagró nuevamente en la final al vencer a Córdoba por 6 a 2.

La realidad de las chicas fue totalmente diferente. Este Argentino marcó el retorno de Litoral a la máxima categoría después de lograr el ascenso el año pasado, pero no pudieron ubicarse más allá del 5º puesto. Si bien este torneo en damas fue de 11 equipos (en caballeros, con 8), y Litoral jugó con la desventaja de integrar el grupo que tuvo un equipo más, sólo se pudo cumplir con un objetivo, el de conservar la categoría (1º al 9º).

Del resto, Litoral damas parece seguir muy lejos. Venció a Santiago del Estero, Federación Oeste (el más goleado del torneo), Tucumán y Bahiense ayer. Pero no pudo con dos rivales que están un escalón por encima y en un nivel que Litoral conoce muy bien: Mendoza y Córdoba. Los años de flojo trabajo en damas hicieron que este presente les cueste muchísimo a todos los seleccionados. De hecho este Sub 21 fue de lo mejor de 2017 al lograr el ascenso, pero el rendimiento de todos los demás equipos, en cada categoría, fue muy pobre.

La victoria de ayer ante Bahiense, que significó la obtención del 5º lugar, llegó gracias a los goles de dos mens sanas, Catalina Donoso y Liza Giacomotti, la goleadora de Litoral en este Argentino. Valentina Guimaraenz había abierto la cuenta.

Al igual que los varones, Litoral tendrá el Argentino de mayores desde el 10 de mayo. Pero lo jugará en San Rafael, Mendoza, porque le tocará afrontar nuevamente una zona de ascenso. Varias de estas jugadoras Sub 21 se sumarán a ese equipo, que actualmente entrena con muy pocas chicas de la categoría.

En damas también fue Buenos Aires el que se llevó el título. Fue tras vencer a Mendoza por 5 a 3.



El plantel de Litoral de los chicos



Tadeo Pietrodarchi, Sebastián Quattrín, Alvaro García Becerra, Franco Spadoni, Alex Vernaschi, Santiago Micaz, Santiago Giménez, Santiago Boretti, Laureano Recoaro, Santino Giustozzi, Gabriel Bóveda, Alessandro Barberis, Agustín Morad, Lucas Alegre, Ignacio Aimar, Lautaro Morandín, Franco Harte, Sebastián Morlan, Marcos Boretti y Tomás Mutti. DT: Marcelo Montrasi. Ayudante: Leo Del Palacio. Jefe de equipo: Mariano Podestá. PF: Diego Maturano. Médico: Rodrigo González.



El plantel de las chicas



V. Ferrazini, Donoso, Bianca Stachiotti, V. Oviedo, M. Ferrazini, P. Mutti, Mercedes Corbelli, P. Larca, C. Ramos, G. Di Terlizzi, Giacomotti, C. Romani, L. Domínguez, Denise Wasinski, Candela Nobile, Sara Infante, María Corbelli, Sol Jure, V. Rivosecchi, Ariana Silva. DT: José Luis Oro. Ayudante: Tomás Rearte. J. de equipo: Jimena Aletta. PF: Martín Nicolás, Médico: G. G. Riestra.



