Un exjugador de Central fue denunciado por un prestamista por amenazarlo de muerte

Según la denuncia, habría pruebas como notas de voz y chats que lo señalarían como autor de amenazas con un posible atentado contra la vida de la víctima

“Que cualquier día me encontraban con la boca llena de moscas”, contó el prestamista que le dijo el ex-Central Teo Gutiérrez.

El delantero colombiano Teófilo Gutiérrez, que pasó por Central en la temporada 2016-17, ocupó un importante espacio en los medios de comunicación, pero no por lo que aportó en Junior de Barranquilla, su actual equipo, sino por una supuesta amenaza hacia un prestamista.

Su nombre repercutió con intensidad en la Justicia colombiana tras una denuncia penal que ahora lo tiene en el ojo del huracán ante la opinión pública.

La sugestiva frase habría sido el comienzo de una nueva polémica y disputa legal protagonizada por el reconocido jugador colombiano, de 40 años: “Haga lo que le dé la gana, cualquier día te encuentran con la boca llena de moscas” . Estos dichos lo ubicaron en un nuevo escándalo que sacude el entorno del fútbol colombiano.

Se trata de un prestamista, quien aseguró temer por su vida y llevó el caso a las autoridades competentes, precisamente a la Fiscalía, desencadenando un proceso judicial que podría tener serias repercusiones para el reconocido jugador y que tuvo un paso por Central.

Todo arrancó con un préstamo

Según la denuncia, el origen del conflicto se remonta a febrero de 2024. En ese mes, el prestamista Gastón Santo Marriaga González y el futbolista habrían acordado un préstamo de dinero con intereses mensuales, según publicó El Colombiano.

El trato, que se cumplió hasta abril de 2025, se deterioró cuando, según el denunciante, Gutiérrez dejó de pagar los intereses. Esta situación, al parecer, escaló hasta una confrontación telefónica y personal, marcada por un tono cada vez más tenso.

Embed - Denuncian a Teófilo Gutiérrez por amenazas de muerte

Luego, el 12 de agosto de 2025, en una llamada telefónica, Marriaga exigió el pago concreto de la deuda, sin embargo la respuesta de Gutiérrez, según el prestamista, fue no sólo una negativa sino también una amenaza directa.

En su declaración ante la Fiscalía, Marriaga relató que en medio de un encuentro posterior, el jugador le dijo “hiciera lo que me diera la gana” y añadió la frase intimidante: “Que cualquier día me encontraban con la boca llena de moscas”.

El denunciante también aseguró que sintió “mucho miedo” y que la reacción de Gutiérrez, acompañado de un escolta, fue alejarse luego de expresarle dicha amenaza.