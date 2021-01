Un excanalla y un exleproso en el equipo ideal de la Sudamericana 2020, plagado de argentinos

Las autoridades de Conmebol difundieron la formación ideal, que quedó conformada por Ezequiel Unsain (DyJ); Adonis Frías (DyJ), Lautaro Gianetti (VS) y Rafael Delgado (DyJ); Joe Abrigo (C), Tomás Belmonte (L), Enzo Fernández (DyJ), Thiago Almada (VS) y Nicolás Orsini (L); José Sand (L) y Braian Romero (DyJ).