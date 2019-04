La ciudad organizó los Juegos Suramericanos de Playa en marzo pasado y en 2021 será el turno de los Juegos Suramericanos de la Juventud. Pero es indudable que el fútbol es la principal atracción. El subsecretario de Recreación y Deportes de la Municipalidad, Adrián Ghiglione, manifestó que cualquiera queda "dolido porque no hayan pensado en Rosario para que sea una de las sedes de la Copa América". Y ante la posibilidad de que Argentina sea uno de los países que reciba el Mundial de 2030, el funcionario dijo que se puede soñar con ser sede, "con un estadio nuevo con las exigencias de la Fifa, donde después jueguen Newell's y Central y no como pasa en el de La Plata".

"Para la organización de eventos, Rosario demostró que está capacitada y tiene la respuesta del público. Es la segunda ciudad más futbolera del país, después de Buenos Aires, y por eso la Copa América es un acontecimiento deportivo muy atractivo. Uno queda dolido porque no hayan pensado en Rosario para que sea una de las sedes", manifestó Ghiglione.

El subsecretario dijo que nadie les preguntó "si había interés de la ciudad" por tener la Copa América. "El gobierno municipal y el provincial demostraron que les interesa traer eventos de esa magnitud y que respondió a las necesidades que se pidieron para organizarlos. No podemos negar que traer eventos de otros deportes es importante. Pero de todos los deportes que se hacen en Rosario, la mitad de los deportistas son de fútbol. Así que traer una competencia de fútbol es importantísimo", dijo.

Ghiglione manifestó que si Argentina organiza el Mundial de 2030 en forma conjunta, Rosario puede ser candidata a ser una de las sedes. "Hay que soñar con contar con un estadio nuevo con las exigencias de la Fifa, donde jueguen Newell's y Central, y no como pasa en el de La Plata", en referencia a que no lo utiliza Gimnasia, en tanto Estudiantes está refaccionando el suyo y tampoco jugará allí.

"Lo ideal para mantener un estadio con esa tecnología sería con los ingresos de los dos clubes", agregó. El funcionario sostuvo que llegado el caso ese estadio "podría ser de la Municipalidad o la provincia, hacerlo o colaborar en la construcción, pero que Newell's y Central jueguen ahí".

"Contar con un tercer estadio en la ciudad para que después sólo se use para recitales no tiene sentido. Lo más costoso no es hacer un estadio para 80 mil espectadores, que de por sí sale una fortuna, sino mantenerlo en el tiempo", concluyó.