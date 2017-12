Un equipo con el sello de la madurez

El clásico que se viene mañana en Arroyito los encontrará a ambos equipos muy parejos en cuanto al promedio de edad de los planteles. Dato curioso si se piensa que Juan Manuel Llop es quien más se apoyará en jugadores de la cantera leprosa y que Leonardo Fernández, que es interino y tiene un exitoso currículum en las inferiores canallas, no come vidrio y apostará por mucha experiencia. Pero a los números hay que remitirse y en este caso indican que Central llegará al partido con un promedio de 28,3 años entre los titulares y Newell's con uno de 26,9. Poca diferencia tal vez, aunque mucho más si se tiene en cuenta la cantidad de partidos jugados por todos ellos. Los futbolistas canallas les llevan a los leprosos unos 90 encuentros disputados en primera división de diferencia en promedio. Hay apenas dos que desbalancean la ecuación y uno en particular, el arquero Jeremías Ledesma, que se apresta a vivir su primer enfrentamiento ante Newell's en el fútbol mayor.

Curiosamente, a Ledesma no se le puede catalogar como "juvenil". En febrero cumplirá 25 años, 7 días antes que Mauricio Martínez por ejemplo. La diferencia entre ellos es que el que lleva el número 30 en su camiseta apenas cumplió 5 partidos en primera división, mientras que el volante de la 16 tiene 131. Una muestra más de lo que les cuesta a los arqueros alcanzar el plantel superior, sobre todo en los últimos tiempos en Central.

Lejos de los tiempos de Bonano, Buljubasich o Abbondanzieri, a los que siguieron les costó más asentarse (últimamente el Melli García, pero también Broun, Ojeda o Alvarez). En ese sentido, Ledesma está ante una gran oportunidad de cambiar esa tendencia y en este caso la edad le puede jugar a favor.

Enfrente, Newell's tendrá a dos jugadores con menos experiencia en el lomo: debutará el Cata Varela y Leonel Ferroni cuenta con 4 partidos. Después en la cancha sigue él, con una diferencia notoria con el colega de enfrente Luciano Pocrnjic (228). El arquero será entonces el más inexperto de su equipo pero no el del clásico. Y de hecho, no es el más joven de Central.

Esa consideración le corresponde a Maximiliano González, que en marzo cumplió 23 años y es el único que cabría dentro de la consideración de un Sub 23, por ejemplo para un Juego Olímpico. En Newell's habrá cuatro de ellos. Es más, todos Sub 21 pero ninguno menor de 20.

Maxi González ya tuvo su minuto de gloria cuando reemplazó a Franco Cervi al final del clásico de 2015 pero el de mañana será su primero como titular, lo mismo que Ledesma.

El arquero tiene un muy buen antecedente en reserva, categoría en la que ganó los tres que jugó, mientras que igualó los dos de la Copa Santa Fe, perdiendo el último por penales. Por supuesto, nada se comparará a lo que ocurra mañana por la tarde en el Gigante.

En las gateras auriazules sí habrá más juventud. De hecho, el Ruso Rodríguez no estará (ver pág. 5) y lo reemplazará Emilio Di Fulvio, de 22 años.. También Joaquín Pereyra, que cumplió 19; Agustín Coscia de 20, Maxi Lovera, de 18 y Nahuel Gómez, de 21, aportan a un target sí más juvenil. Entre los 11 canallas, la experiencia será en cambio un valor importante. Si hasta aquel con menos partidos, como Ledesma, compensará con su edad. Para hacer un equipo en definitiva con sello de la madurez.