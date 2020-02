Un empate del error

El partido todavía no había calentado motores cuando sobrevino el primer blooper en la noche tucumana y sobre el final llegó el segundo mamarracho y así quedó sellada la igualdad entre el decano y el halcón.

Un empate que no suma ni resta para ambos, que no los salva ni condena, no los encarama ni los hunde. Atlético Tucumán y Defensa deambulan por mitad de tabla y el promedio no los acecha, entonces el tránsito por el tramo final de la Superliga los muestra desapasionados.

Tanto que el marcador se abrió a los 6’ para los tucumanos, luego de un error infantil del arquero ex Newell’s Ezequiel Unsain, quien se enredó con el balón debajo de su arco y la metió él solito.

El empate llegó luego de un desacople entre el ex canalla Dylan Gissi y el arquero Cristian Luchetti que aprovechó Juan Lucero para mandarla al fondo.

En el medio, un partido que no descolló ni mucho menos aunque tuvo el empuje de los de Florencio Varela (debutó Hernán Crespo como DT) y las contras tucumanas. Pero al final, el error repartió honores y puntos.