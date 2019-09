Un duelo de diferencias marcadas

En un partido sin equivalencias, los Springboks hicieron valer su jerarquía y tras vencer a Namibia 57-3 consiguieron el bonus ofensivo para acomodarse en la tabla de posiciones.

Después de perder en el debut ante los All Blacks, Sudáfrica cambió gran parte de su equipo, pero salió con todo a buscar su objetivo primordial: el bonus ofensivo, que consiguieron en apenas media hora de juego. La fórmula del line y maul, con la definición en dos oportunidades de Mbongeni Mbonambi, más la conquista de Francois Louw y el cuarto try de Makazole Mapimpi, tras una buena jugada hasta la bandera. Sobre el cierre de la primera mitad, Lukhanyo Am sumó el quinto try.

En el complemento, los Boks regularon la intensidad pero no dejaron de ir para adelante. La diferencia en el juego fue cada vez mayor y el partido terminó siendo una pesadilla para Namibia que en ningún momento supo cómo contener a su rival. Con un gran partido del pack de forwards, más la buena producción de Brits quien comenzó como octavo y terminó el duelo como hooker y sumando un try, el equipo sudafricano aumentó con el segundo try en la cuenta personal de Makazole Mapimp, más el aporte de Warrick Gelant y Siya Kolisi.