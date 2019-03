Un DT que aglutine al mundo rojinegro

La dirigencia de Newell's no dará ningún paso concreto en lo que refiere a la contratación del nuevo técnico hasta que no culmine la actual Superliga (restan dos fechas, 10 días) o en caso de tratarse de un DT que trabaje en el exterior finalice la temporada en el país donde se desempeñe. La comisión directiva busca ser absolutamente prolija en los pasos a dar en busca de lograr que no se entorpezcan las negociaciones para que prospere el diálogo entre los apuntados hasta tomar la decisión final. Lo que sí está absolutamente claro y acordado con el propio Héctor Bidoglio, salvo algún resultado catastrófico, es que el DT dirigirá los dos encuentros que restan hasta la culminación de la Superliga (Huracán y Banfield) y en caso de no cerrarse con el nuevo técnico podría arrancar en lo que será la flamante Copa de la Superliga (que no cuenta para el promedio). La intención es que el nuevo técnico aglutine al mundo Newell's y en ese punto se sabe que hay nombres fuertes que seducen por el sólo hecho de mencionarlos.

Según pudo averiguar Ovación ya está consensuado con Bidoglio que no seguirá en el cargo, más allá de los dos cotejos que restan de la Superliga y si es necesario dará una mano estando al frente del equipo en la nueva Copa de la Superliga, que se insiste por lo menos este año no contará para los promedios (ver página 5). El límite máximo que tendrá Bidoglio es el arranque de la Superliga siguiente, donde Newell's sí deberá hacer una más que aceptable campaña para evitar complicarse con el riesgo del descenso, más allá de que la cantidad de los mismos pueda llegar a reducirse de cuatro a dos equipos.

Así el final de la era Bidoglio será más temprano que tarde, pero hoy la dirigencia considera que de los nombres que trabajan en el club es el más capacitado para seguir en funciones hasta la designación de un sucesor, más allá de que el propio DT haya puesto la renuncia a disposición tras la dura eliminación ante Villa Mitre de Bahía Blanca por la Copa Argentina. A pesar de los últimos resultados negativos la relación entre el DT y los dirigentes no se fracturó y ambas partes buscan terminar de la mejor manera el semestre. En este contexto la dirigencia asegura no haber iniciado ninguna gestión concreta en cuanto a la contratación del nuevo DT. Es cierto que más allá de la realidad económica compleja del club, los nombres que pueden romper el molde no hay tacharlos definitivamente, como tampoco asegurar que irán a la carga por ellos.

Sin ánimo de generar falsas expectativas, siempre que Newell's se queda sin técnico flota en el aire el aura seductora de Marcelo Bielsa, actual DT de Leeds United de Inglaterra. Otro que desde que se lanzó a la aventura de ser DT les quita el sueño a los hinchas leprosos es el Gringo Heinze, de presente en Vélez y peleando por ingresar a las copas internacionales. Y también aparece la figura del rosarino Sebastián Beccacece, que está peleando el título con Defensa y Justicia, y que es un hecho que Newell's lo tiene en el radar aunque aún no haya pisado el acelerador al respecto. Por supuesto que la lista de candidatos potables no termina acá. Fundamentalmente lo que pretende la dirigencia es que el nuevo técnico aglutine, contagie y encolumne al mundo Newell's tras su proyecto para lograr revertir este magro presente deportivo.

En el Parque perjuran que aún no hablaron con ningún entrenador que esté en competencia y que lo harán a medida que culminen sus participaciones en los torneos que dirigen. La mayoría están disputando instancias importantes y la intención es no molestarlos hasta que estén tranquilos y habiliten el diálogo.

Frase fuerte de Seba Peratta

"A mí me dieron un balde con mierda y una cuchara. Y acá estoy, hay que seguir adelante", expresó ayer el director deportivo leproso Sebastián Peratta, a radio La Red, en referencia a la escasez de recursos con que contó el club en el último mercado de pases. Igual destacó que trabaja codo a codo con la dirigencia para revertir este mal momento deportivo y que todo el club "debe estar unido".