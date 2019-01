Un doble acuerdo que se hace rogar

Ayer fue otro día de tensa espera en el que ninguna de las partes le tendió la mano a la otra en busca de sellar el acuerdo final que destrabe las llegadas al Parque del volante Héctor Canteros y el delantero Reinaldo Lenis, ambos prioridades para el técnico Héctor Bidoglio.

Si bien está la voluntad de los jugadores de arribar a Newell's y, a la vez, las firmes aspiraciones rojinegras de sumarlos, la realidad es que el desencuentro está en el monto definitivo del contrato que los uniría a ambos al club del Parque. Y esta situación es la traba que dilata la rúbrica de sus desembarcos.

Claro que Newell's no quiere que la resolución se demore más allá de hoy o mañana. Por ello le plantearon al representante de ambos jugadores, Adrián Castellanos, que el club rojinegro no puede estirarse un peso más de la propuesta que realizó y que conteste si la acepta o no. Mientras que desde el entorno de los jugadores plantean que Newell's suba un poco más el ofrecimiento para que haya luz verde en la operación.

Héctor Canteros (29 años) tuvo un gran comienzo en Vélez y luego pasó por el Villarreal de España, Flamengo de Brasil y Chapecoense. Es un volante de muy buena técnica, férreo en la marca y con salida criteriosa.

Mientras que el colombiano Reinaldo Lenis, que tiene el pase en su poder tras la desvinculación de Sport Recife de Brasil, es un delantero por afuera que llegaría como una opción ante la partida reciente de Héctor Fértoli a San Lorenzo. Lenis también jugó en Argentinos y Atlético Nacional de Medellín.

Claro que todo deberá estar avalado por el juzgado de Fabián Bellizia, un actor clave a la hora de darle luz verde a cada operación. En ambos casos Newell's gestionará préstamos, tal cual es condición de la Justicia.

Hasta el momento llegaron al club del Parque: Maximiliano Rodríguez (Peñarol), Angelo Gabrielli (Liverpool de Uruguay) y Emanuel Biancucchi (Melgar de Perú).

En el caso de que la llegada de Lenis y Canteros pierda fuerza, Newell's buscará opciones en estas posiciones. Igual hasta anoche había optimismo, tanto del lado de los jugadores como de la dirigencia, para que se llegue a buen puerto en ambas negociaciones.

Buscan resolver los casos de Amoroso y Sills

Hay dos jugadores del actual plantel rojinegro que no serán tenidos en cuenta por el DT Héctor Bidoglio: Joel Amoroso y Juan Ignacio Sills. Ambos tienen contrato hasta junio y la dirigencia está buscando resolver sus respectivas situaciones. Por el lado de Amoroso la comisión directiva está gestionando renovar el contrato para luego poder prestarlo a otro club, aunque hoy las partes están muy lejos en llegar a un acuerdo desde los números. Mientras que a Sills ya le comunicaron que no será utilizado en la gestión de Bidoglio y la dirigencia le ofreció al futbolista emigrar a un par de clubes de primera división, algo que el volante por ahora descartó. Habrá que ver cómo se resuelve la situación de ambos a la brevedad. Los días que vienen pueden arrojar novedades en cuanto a Amoroso y Sills.