Un directivo de Galatasaray sobre el viaje de Mauro Icardi: "Esto es gracioso"

Días atrás trascendió que el delantero, que no fue convocado para el partido ante Adana Demirspor por lesión, viajó al país para encontrarse con Wanda y solucionar el conflicto entre ambos. Algo que parece que no logró y el divorcio estaría en camino.

En cuanto a la "escapada" de Icardi, el vicepresidente del club, Erden Timur, se expresó sobre los rumores que vinculan al jugador con un posible retiro del fútbol profesional. "Los hinchas de Galatasaray esperan tu palabra. Se habla mucho de Icardi, hay muchos rumores, incluso se dice que no volverá a Galatasaray”, fue la consulta que le realizó el medio Beyaz TV al directivo.

“Qué puedo decir, me estoy riendo, no hay nada más que decir”, contestó el directivo y agregó: “El técnico dijo que había un problema en un músculo que se intensificó en el entrenamiento. El DT también contó que no hay nada mental. Nada”.

“Eso es gracioso. Yo tampoco quiero creerlo, pero creo que la gente está tratando de desgastarlo haciendo estas cosas. Mata (mediocampista español recientemente fichado por el club) también se ha ido, ahora tenemos una semana y Mata se irá de nuevo”, añadió Timur haciendo referencia a los viajes de las estrellas contratadas.

“El caso de Icardi también fue por cosas familiares. Todo el mundo puede tener problemas de vez en cuando en su familia. Esto no es solo para los futbolistas. Puede pasarle a cualquiera”, afirmó.

Después del partido frente al Adana Demirspor, que terminó en empate a cero en el New Adana Stadium, el técnico Okan Buruk habló de la ausencia del argentino.

“Había un problema en el músculo de la espalda. Miramos su situación en el último entrenamiento, pero su dolor seguía. La semana pasada no fue bien. Fue una semana que no le fue bien, no solo en el campo, sino también en su vida privada. No lo incluimos en la convocatoria porque el dolor continuaba. Él estará con nosotros en el próximo partido”, aseguró el turco con respecto al cotejo que disputarán el sábado 15 de octubre ante Kayserispor.