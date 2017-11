Un debut particular

"Fue todo muy sorpresivo. Había jugado en reserva el viernes contra Defensa y Justicia y el sábado estaba viendo los partidos de inferiores en Granadero Baigorria. Me llamaron para decirme que vaya urgente al Gigante de Arroyito porque iba al banco de primera ya que a Pablo Becker lo habían inscripto para Defensa y Justicia y no podía jugar. Fui a completar el plantel. No pensé que iba a entrar porque también estaba el Tanque Ezequiel Rodríguez. Y es muy difícil que ingresen dos delanteros debutantes en un mismo partido. Pero se lesionó Marco Ruben en el primer tiempo y después Teófilo Gutiérrez y tuve la suerte de ingresar por el colombiano. Fue un momento que nunca voy a olvidar", remarcó el Perro Coscia.