A esta altura el partido entre Central y Newell's por Copa Argentina, al menos la definición de la fecha y el lugar, parece un cuento de nunca acabar. Pasó un día más y no hubo definiciones sobre cuándo se jugará el clásico y mucho menos dónde. La dirigencia del Parque se mantiene firme en su postura. La de Arroyito lo mismo. Y así, la decisión saldrá exclusivamente de Copa Argentina, que ayer no resolvió nada, por lo que ya quedó totalmente desvanecida la chance del domingo 14, que era una de las pretendidas por la Lepra. La de ayer fue otra jornada de conjeturas y especulaciones. Y la que más fuerte sonó fue la que hablaba de que el choque copero entre leprosos y canallas podría ser el miércoles 24, en Buenos Aires y a puertas cerradas. Pero hasta que no aparezca la confirmación de parte de Copa Argentina todo seguirá formando parte del imaginario colectivo.

Sin confirmaciones, las averiguaciones estuvieron a la orden del día y las respuestas siempre se movieron en modo potencial. "Sería", "se jugaría". Sí algunos indicios pusieron al miércoles 24 como la chance más concreta.

Encima, el martes la Superliga dio a conocer las próximas cuatro fechas en el fútbol argentino y si no es este fin de semana o el miércoles próximo indefectiblemente deberá haber algún tipo de reacomodamiento para algún equipo rosarino. De confirmarse las especulaciones que se hicieron ayer, sobre que finalmente el clásico sería el 24, el encuentro que debiera ser reprogramado es el de Estudiantes-Newell's (postergado de la 7ª fecha), que está previsto justamente para ese mismo día. Es más, extraoficialmente por supuesto, se habló de que podría pasarse para el 5 de diciembre, la misma fecha en la que Central recibirá a San Martín de San Juan (también pendiente de la 7ª).

"Lo que queríamos era que entre ellos se pusieran de acuerdo porque son los que conviven diariamente, pero notamos que no pudieron lograrlo. Ahora esperamos que se resuelva y que la AFA oficialice", le dijo a Ovación ayer una alta fuente de Copa Argentina. Y agregó: "Apuntábamos a la conformidad de todas las partes involucradas. Si se lograba, perfecto, pero ahora será la AFA la encargada de confirmar dónde y cuándo se juega. Cuando eso suceda y nos confirmen lo haremos oficial nosotros".

Mientras, acá en Rosario nada había cambiado en relación a la postura de los clubes, que bastante claras habían quedado en la reunión que las dirigencias de Newell's y Central expusieron en la reunión del lunes con los responsables de la seguridad de la provincia y en la que no participaron los representantes de Copa Argentina, ya que por un error en la comunicación viajaron a la ciudad de Santa Fe (ver "Para acordar...").

Newell's apostaba a jugar el próximo domingo alegando que desde Copa Argentina le habían informado, antes del partido ante Atlético Tucumán, que esa era la fecha. Bueno, para ese día ya no hay tiempo porque faltan apenas tres días. Y es más, aun saliendo hoy la confirmación hay pocas chances de que se juegue el próximo miércoles. De ser así, en seis días habría que armar operativo de seguridad y venta de entradas, en caso de que sea con ambas hinchadas. Ayer desde la dirigencia rojinegra le ratificaron a Ovación que "la fecha límite" que manejan es el 17.

Por el lado de Central, lo mismo. Están convencidos de que el 17 o antes no se puede jugar porque el canalla tiene un jugador convocado a la selección (el chileno Alfonso Parot) y que "por reglamento" no pueden jugar equipos de primera división en caso de tener futbolistas en algún seleccionado. Dicen que sólo podrían jugar si es por voluntad propia. Y recordaron el caso en que Independiente aceptó hacerlo ante Brown de Adrogué y perdió por penales, con dos jugadores (Alan Franco y Maximiliano Meza) convocados por Lionel Scaloni.

Ayer reforzaron la idea de que Central no tiene ningún tipo de problemas de jugarlo del 24 de octubre en adelante, incluso en noviembre.

Lo cierto es que en medio de rumores y suposiciones pasó otro día sin que haya definiciones, por lo que Central y Newell's deberán esperar al menos hasta hoy para saber qué día jugarán por Copa Argentina.

¿Y el lugar?

La sede tampoco se conoce, aunque en ese punto ambos clubes están de acuerdo. Los dos no tienen problemas en jugarlo en el estadio que decida la organización y con hinchas. Ahora, si es cancha de Lanús, como muchos imaginaron ayer, hay serias chances de que sea a puertas cerradas.

En caso de que sea el 24 o el 31 hay que recordar que Central no tendrá el estadio a disposición.

Desde los organismos de seguridad de la provincia ya dejaron en claro que pretenden que se juegue en Santa Fe y por eso pusieron como alternativa la cancha de Colón. Pero al igual que con la fecha, será Copa Argentina la que decida la sede.