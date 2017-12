Un cierre a toda orquesta

Broche de oro. Señor Elliogalón le puso su nombre a la última gema clásica de la temporada.



Con el último suspiro. Como un calco de ese caballo puntero a perpetuidad que sale a beber los vientos intentando unir ambos extremos de un tirón, así se llegó a la última cartelera turfística de la temporada en el Independencia.

Fueron 23 maratónicas jornadas las desarrolladas que dejaron un saldo altamente positivo y a raiz de ello las autoridades que rigen los destinos del centenario escenario rosarino deben sentirse satisfechos.

En el debe, quedan pendientes algunas materias a solucionar que servirán para mejorar aún más todo lo bueno que se viene realizando.

Como en la tarde de ayer donde la reunión se vio demorada varios minutos por desperfectos en el sistema de apuestas.

Otro tema a tener en cuenta -que no sucedió durante el año, pero que ayer se notó en la última carrera- es la deserción de ejemplares ratificados y que después no acuden a la cita.

En lo estríctamente turfístico y para cerrar los arduos 12 meses de actividad, siete ejemplares de cinco generaciones ingresaron a los partidores para tomar parte de la milla del Clásico Clausura.

Y aquí también se notó que para los habilitados la actividad fue intensa tanto en el ámbito local como en los viajes concretados al turf porteño y tanto trajinar les pasó factura.

Uno de los que menos corrió -con la de ayer en nueve ocasiones- fue Señor Elliogalón quien sacó provecho a esa circunstancia y así lo demostró en la pista accionando al son de la banda desde la suelta casi en parecida línea con Irlandesa Wells a un par de cuerpos se ubicaban Crazy Strong y en otro pelotón aparecían Pure Orangey, Southern Cause, Rating Cero y Blanck Check cerrando a marcha.

En la recta de enfrente se mantenía la lucha entre Irlandesa Wells y Señor Elliogalón, al tiempo que mejoraba Rating Cero ubicándose a la cincha por el flanco exterior y se notaba que a Crazy Strong le costaba abreviarle terreno a los de adelante.

En la desembocadura del codo de Ovidio Lagos se juntaron Irlandesa Wells, Señor Elliogalón y Rating Cero -de los palos hacia afuera- e ingresaron apareados al derecho decisivo, donde la zaina mermó dejándoles el camino allanado a sus dos rivales quienes desde ahí redujeron la carrera a un match.

En los 250 finales Rating Cero dominó fugazmente, pero metros más adelante la mano firme y segura de Pablo Capra hizo reaccionar el pupilo de César Dianda, quien paulatinamente volcó la balanza a su favor, llegando a la sentencia con 3/4 cuerpo de ventaja, con el guerrero Crazy Strong completando la trifecta a 4 cuerpos.

¿Te gustó la nota?