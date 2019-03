Mendoza es la estación que impone el fixture nacional. También el pago que hace unos pocos meses lo vio salir campeón (Copa Argentina) tras casi 23 años de sequía. Central tiene esta tarde una cita impostergable con la obligación. También con la enorme necesidad. Porque debe obtener un triunfo en la Superliga como sea, ya que hace ocho presentaciones que no sabe lo que es izar la bandera de la victoria.

Claro que el canalla llega a este encuentro con la cabeza en la Copa Libertadores. A tal punto que Paulo Ferrari pondrá un representativo muletto (ver aparte) para medir potencia ante el bodeguero, que tratará de sacar provecho de la oferta auriazul que tendrá frente a sus ojos.

El andar de Central en la Superliga no es el deseado. Las fechas se siguen consumiendo como la posición en los promedios semana a semana. Si bien ese es un tema que por ahora no asusta, lo cierto es que la próxima temporada no le perdonará ofrendar tantos yerros.

Bauza ya no está al frente del pelotón. Supuestamente la prioridad dirigencial y del flamante entrenador Paulo Ferrari era tratar de potenciar el certamen local en estas últimas partidas. Sin embargo, la realidad marca otra cosa.

Porque el Loncho, independientemente de las lesiones musculares que siguen azotando al grupo (ver aparte), dentro de lo que pudo preservó a algunos pesos pesados del plantel para visitar el próximo miércoles a Universidad Católica en Santiago de Chile, por la segunda fecha de la zona H de la Copa Libertadores. Tal es así que hoy pondrá un equipo plagado de jugadores que no vienen siendo titulares.

También es cierto que el DT no oficializó el equipo porque el defensor Oscar Cabezas y el delantero Claudio Riaño andan con algunas nanas físicas. Hoy los evaluará temprano y luego decidirá si podrán jugar desde el vamos. Una vez que lo decida definirá además la táctica a emplear. Puede ser con un 4-4-2 si cuenta con Claudio Riaño. O un 4-2-3-1 si el ex Boca e Independiente no puede ser titular.

Lo que está claro, más allá de los protagonistas que saldrán al Malvinas Argentinas, es que el canalla tiene la urgencia de cortar la negativa racha de ocho partidos sin poder ganar por el torneo local.

Sea por orgullo como también porque lo necesita para nutrir el flaco promedio que lo envuelve, Central debe reaccionar.