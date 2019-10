Un campeón con intención y convicción

La M15 de Jockey Club dio el primer paso en juveniles con solvencia: Arrancó con corona. En su incursión en las categorías competitivas y ya dejando definitivamente atrás el rugby infantil, los chicos del conjunto verdiblanco dejaron su marca compartiendo el título oficial de la división con Duendes, tras una campaña en la que cosechó 14 victorias y 6 derrotas. Como característica del equipo podría decirse que es livianito, físicamente no tan grande como el verdinegro pero que intenta jugar y cada vez que lo hace provoca más de un dolor de cabeza.

Agustín Pérez Bustamante, que es el head coach de esta división, contó que al tener un plantel numeroso de 61 jugadores al inicio de la temporada armaron dos equipos (A y B), los cuales compitieron ambos en la zona campeonato. "Se buscó que ambos equipos sean parejos, porque creemos que de esa manera los jugadores tienen un mayor crecimiento en cuanto a las destrezas individuales, toma de decisiones y conocimiento del juego, potenciando sus habilidades y continuando el entrenamiento que ya traían del rugby infantil. Es un grupo interesante de jugadores, respetuosos, que quieren aprender y les divierte entrenar”, confió el ex apertura al iniciar la charla.

¿Cuáles fueron los objetivos que persiguieron y cómo los trabajaron?

Hay objetivos que son del club como que todos los chicos tienen que jugar, divertirse. Buscamos que se repartan los minutos entre todos, que se hagan todos los cambios en los partidos, porque ahí es el lugar donde el jugador más aprende. En la cancha toma sus decisiones, hacen cosas bien y mal y ahí lo incorporan. Por otro lado se buscaron hacer entrenamientos dinámicos e intensos, priorizando el movimiento antes que las correcciones excesivas. Respecto a los objetivos o etapas de la enseñanza, además de la parte táctica, buscamos el detalle técnico de la acción (pase, tackle, etc), cosas que los jugadores en su trayecto por la M15 deben incorporar, otras que tienen que mejorar y otras que se seguirán desarrollando. También buscamos desarrollar su potencial humano ya que queremos que sean buenas personas, con lo cual se hicieron acciones y charlas sobre distintas problemáticas.

¿Qué análisis hacen de la campaña?

Por la cantidad de chicos que componen el plantel el análisis que hacemos es global y considerando los dos equipos (NR: Todos los jugadores jugaron en el equipo A por lo menos una vez en el año y 43 jugadores jugaron en el equipo A entre el Final Six y el Final Four) te puedo decir que el grupo progresó y ganó en confianza con el correr de los partidos que fueron muchos (más de 40 entre los dos equipos).

¿Cuál fue el mejor partido

que tuvieron?

Los mejores fueron en el Final Six, con Duendes y Old Resian, donde pudimos jugar mucho y hacer el punto bonus en el primer tiempo. Después en los tres partidos del Final Four tuvimos buenos momentos, de buen juego, donde pudimos imponer nuestra idea de juego, más teniendo en cuenta que Duendes fue el otro campeón y Old Resian estuvo cerca.

¿Qué te pareció el torneo?

Me gustó la propuesta de los cuatro equipos que diputaron el Final Four porque se priorizó el juego de manos y los partidos fueron entretenidos, pero el formato del campeonato en sí no me gustó. El Final Four creo que no es el formato correcto para esta edad, más allá de que en las finales los cuatro equipos jugaron sueltos, intentaron y se vio buen rugby.

¿Cuáles fueron las claves

para salir campeón?

Creo que intentar siempre y tener la convicción de que eso es lo que va a dar réditos; ser ofensivos y pasarse mucho la pelota. En esto, de ser atrevidos e intentar siempre y de todos lados, rescatamos lo que hizo en juveniles hace un tiempo el Rubén Serri, que sirvió un poco de inspiración para lo que intentamos hacer en el año.

¿Me podés definir el equipo

Es intenso, valiente. Es un equipo que no tiene miedo a equivocarse, a intentar siempre, a tomar sus propias decisiones y priorizar el juego de manos en cualquier lugar de la cancha.

El plantel

El numeroso plantel verdiblanco estuvo integrado por los jugadores Mateo Aguilera, Pablo Alberdi Maggi, Felipe Alvarez Baro, Tomás Bollea, Juan Cruz Bonadeo, Bautista Borghi, Nicolás Bracco, Juan Lucas Brasca, Francisco Cabal, Facundo Campodónico, Patricio Campodónico, Ignacio Capitaine Funes, Francesco Colombo, Joaquín Cullen, Baltazar Cura, Manuel De la Torre, Pedro Del Castillo, Lucas Descalzo, Lucas Dimartella Orsi, Juan Ignacio Duque, Máximo Duris, Agustín España, Pedro Gallo, Serafín Gastón, Lucas Giammugnani, Felipe Gigoux, Marco Girardi, Felipe González, Matías Gutiérrez, Iñaki Hourquescos, Nicolás Iribarren, Guido Laurino, Juan Lovell, Matías Masetti, Ignacio Mayoraz, Justo Morando, Juan Moreno, Iván Nasatsky, Luis Parmigiani, Bautista Pascual, Mateo Pavicich, Lucas Pendino, Ramiro Picabea, Lucas Pinchetti, Juan Ponte, Martino Pucciariello, Felipe Quaranta, Federico Ribotta, Augusto Rivademar, Juan Lucas Santa Cruz, Marco Semino, Damián Torino, Felipe Tsioulis, Sebastián Uribarri, Marco Valentino, Bruno Vecchia, Ivo Vidosevich, Valentino Vittaz, Alfi Yañez y Bautista Zurcher. En tanto el staff estuvo integrado por: Entrenadores: Lucas Vignau, Juan Sebastián Cura, Juan Tizón, Nicolás Vergallo, Pedro Cesanelli, Francisco Trabuchi y Agustín Pérez Bustamante. Colaboradores: Nicanor Minoldo, Francisco Amuchástegui y Quintín Mascetti. Preparadores físicos, Nicolás Paganini y Santiago Bonanno. Coordinador de juveniles: Agustín Pozzo. Managers: Luis Valentino y Ezequiel Pinchetti.