Un calco del año pasado

El mejor del resto. Mercedes, Ferrari y Red Bull volvieron a correr en su mundo, Grosjean fue el más rápido después de ellos.

La Fórmula 1 abre la temporada 2018 en Australia con novedades pero no tantas. El callejero de Albert Park, en Melbourne, mostró dos cosas distintivas. Por un lado, el horrible "halo" sobre los cockpit de los pilotos que afearon notablemente los autos, más allá de si se ganó en seguridad o no. Por el otro, que todo está como era entonces. Que Mercedes ocultó su verdadero potencial en la pretemporada como el año pasado y en el primer ensayo en serio del año dominó con el campeón Lewis Hamilton. El gran circo está en pista, mañana a las 3 será la clasificación y el domingo a las 2.10 (Fox Sports Premiun) se desandará el primer Gran Premio de los 21 del año, como habitualmente en Australia.

El gran cambio en una Fórmula 1 que fue perdiendo emoción año tras año será sin dudas estético y no ayudará seguramente a mejorar la opinión que los fans tienen. El "halo", la protección ubicada encima del cockpit, tapa la visión de los cascos de los pilotos, que hasta ahora no se quejaron de su propia visibilidad. Pero no impresionan para nada bien, los autos son feos y no contribuyen a una mejor impresión. Ayer fue insólito ver a los protagonistas subirse a un taburete para poder entrar y sentarse.

Y en la acción en pista, otra vez Mercedes engañó a todos. En los test de invierno en Europa nunca impresionó y ayer se quedó con el 1º ensayo (al cierre se disputaba el 2º) con Hamilton y Bottas, con los Red Bull y Ferrari intercalados detrás. O sea, nada cambió ni otro equipo se metió en la disputa. Romain Grosjean fue el mejor fuera de este selecto grupo con el Haas, a más de 6 décimas de Daniel Ricciardo, el 6º. Lo siguió un renovado Fernando Alonso, ahora con motor Renault en el McLaren e impresionó el debutante ruso Sergey Sirotkin (12º). Los Sauber, de nuevo cola.

