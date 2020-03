La Asociación Nacional de Básquet (NBA) suspendió la temporada "hasta nuevo aviso", después de que un jugador de Utah Jazz dio positivo por coronavirus , lo que en una primera instancia obligó a posponer sorpresivamente el encuentro de su equipo en casa del Thunder de Oklahoma, cuando los basquetbolistas ya estaban precalentando y con el público en las tribunas.

Después de los encuentros que alcanzaron a comenzar el miércoles, no se realizará ninguno más, al menos por un tiempo. Una fuente reveló a The Associated Press que el jugador que dio positivo fue Rudy Gobert; ni la liga ni el equipo confirmaron el presunto positivo.

"La NBA está suspendiendo los partidos una vez que concluyan aquellos previstos para esta noche, hasta nuevo aviso", anunció la liga mediante un comunicado poco antes de las 21.30. "La NBA aprovechará esta pausa para determinar los pasos a seguir respecto de la pandemia del coronavirus".

De acuerdo con la NBA, el resultado positivo fue reportado poco antes de que iniciara el partido de Utah en Oklahoma City. Los jugadores estaban ya en la cancha para los calentamientos, cuando se les pidió que regresaran a los vestuarios.

Unos 30 minutos después, se anunció al público, ya sentado en las tribunas, que el encuentro se pospondría "debido a circunstancias imprevistas".

Esas circunstancias constituyeron el peor escenario que contemplaba la liga: el de un jugador que diera positivo. Otra fuente anticipo que el cierre de la actividad de la NBA duraría como mínimo dos semanas.