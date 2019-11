Un atleta rosarino se quedó fuera del Mundial de Atletismo porque no lo anotaron

El rosarino Brian Impellizeri, número uno del mundo en salto en largo, llegó a Dubai con la ilusión y el anhelo de quedarse una medalla en el Mundial de atletismo paralímpico. Un objetivo por el que luchó y se preparó durante cuatro años, pero un grosero error administrativo lo privó de competir. Es que la persona que debía anotarlo en la competencia, perteneciente al Comité Paralímpico Argentino, increíblemente se olvidó de inscribirlo y el rosarino quedó afuera del torneo. Otro imperdonable papelón de los dirigentes argentinos.

Martín Arroyo, entrenador de Brian, señaló que “el mejor del mundo perdió su derecho a la medalla de oro” por el error. “Antes de salir de Rosario vimos que no figuraba en salto, aunque si en las carreras de 100 metros. Pensamos que podíamos resolverlo en Dubai e hicimos los reclamos, pero no fue así”, sentenció en diálogo con TN.

En tanto, Impellizeri también expresó su desilusión por no poder competir: “Sentí mucha bronca y tristeza, como cualquier persona se sentiría en esta situación, porque me preparé durante un ciclo de 4 años para venir aquí y saltar. Mis expectativas para este Mundial eran muy altas, porque quería conseguir el oro y mejorar mi marca personal. Pero bueno, me tocó verlo por televisión”.

Desde la Asociación Rosarina de Deportes Adaptados advirtieron que la equivocación o negligencia “le genera un daño económico al atleta, porque le hace perder becas nacionales”.