Un argentino que trepa y trepa

El primer Dakar en Arabia Saudita sigue su curso con una tercera etapa que fue en rulo en la ciudad de Neom y mantiene como protagonistas a los argentinos. Si bien Orlando Terranova no pudo continuar líder en la general, sí está en el podio y con expectativas de triunfo. Y ni hablar del salteño Kevin Benavides, que no para de ascender con Honda y ya se encuentra segundo en la general, a pocos minutos de su compañero Ricky Brabec, con las KTM detrás. También fue una jornada de numerosos abandonos y una polémica con el favorito Nasser Al-Attiyah, sancionado por no dejar pasar al nuevo líder de la general, el español Carlos Sainz. Por una situación similar denunciada por Orly sobre Fernando Alonso, el ex F-1 no fue penalizado.

Honda festeja el 1-2 en la general, en una etapa en la que se anuló el último tramo de la carrera, cuando los favoritos de KTM se perdieron, a diferencia del líder Brabec, el más perjudicado. Benavides, que fue 3º detrás del chileno José Cornejo, otro compañero de equipo, había sido 5º pero trepó al 3º puesto del parcial y quedó a 4,43 minutos del estadounidense como escolta, así que se benefició. El tercero es el austríaco Matthias Walkner, de KTM, que había quedado a más de 20 minutos por el way point mal registrado en los GPS de las motos, a poco menos de 40 kilómetros del final. “Me divertí mucho y fue una etapa muy buena para nosotros”, reflejó el argentino. No es para menos, está ahí nomás de la punta. Y su hermano Luciano quedó 7º y marcha 8º en la clasificación, a más de 14 minutos. No está lejos.

El Matador Sainz apareció en escena para ganar la etapa de autos y adueñarse de la general con el buggy Mini, no sin sortear el inconveniente de que no pudo superar a Al-Attiyah, después de tocar tres veces el sentinel para que le abra paso. La organización le dio la razón y al qatarí lo bajaron al 5º puesto de la etapa, detrás del recuperado Fernando Alonso, con 2’ de penalización. Igual quedó segundo en la general, a casi 8 minutos.

Apenas 14 segundos detrás de Nasser quedó Terranova, que no fue escuchado por una queja similar a la de Sainz en la 1ª etapa sobre Alonso. El español recuperó mucho ayer después de un mal lunes, pero continúa lejos de la punta, en el 32º lugar, a 2h 40’. El que aún no mostró los dientes es Monsieur Dakar, Stephane Peterhansel, con un buggy similar al de Sainz. Está 5º en la general, a 19 minutos.

En UTV, el argentino Omar Gándar finalizó 14º, por delante del español Fidel Medero, que es navegado por el Pato Silva. Marchan 13º y 27º en la general. En quads el mejor criollo sigue siendo Mariano Andújar: 5º en etapa y general.