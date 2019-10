Nadie, ni el más pesimista, pensó que el partido de ayer frente a las águilas sería el último de Los Pumas en el Mundial de Japón. Lamentablemente fue así. Y en su partido despedida Argentina derrotó a Estados Unidos 47-17 terminó tercera en el grupo C, lugar con el que ya se aseguró un lugar en la Copa Mundial 2023.

Más allá de lo que indique el marcador, Los Pumas ganaron por decantación, porque las individualidades argentinas fueron (y son) más que las estadounidenses. Pero la realidad marca que no ganaron con un rugby de alto vuelo, sino todo lo contrario: mostró desorden y nunca hubo sorpresa en el ataque, por ejemplo.

Más allá de los primeros minutos de observación de ambos equipos, hubo algo que quedó claro. Estados Unidos proponía un juego más cerrado con sus forwards de la mano del hooker Joe Taufetee; mientras que Argentina jugaba algunas fases con la tercera línea para abrir la pelota hacia las puntas para buscar el desequilibrio.

Cuando no prevalece lo colectivo siempre puede aparecer alguna individualidad que marque la diferencia y el que tomó las riendas para esto fue el debutante Juan Cruz Mallia, que mostró toda su jerarquía. Primero avisó cortándose con clase para habilitar a Santiago Carreras que cometió knock on y después en un ida y vuelta con Sánchez para que el apertura pueda inaugurar el tanteador con un try convertido por él mismo.

Estados Unidos pareció sentir el cimbronazo y no tuvo reacción con el agravante que las pocas veces que pasó mitad de la cancha se volvió sin puntos. Algo que sí hicieron los argentinos a la postre con dos apariciones de Tuculet para dejar un parcial de 19 a 0.

El descuento llegó en la última jugada de la primera parte con un preciso kick del apertura AJ Macginty para la entrada del wing Blaine Scully que apoyó en la bandera.

En el complemento Los Pumas mostraron su mejor versión y con un juego demoledor terminaron de sentenciar el partido. Mallia marcó y un rato después lo hizo Jero de la Fuente, poniéndole el moño a una de las mejores jugadas en ataque de la selección. Argentina se floreaba y se empezaba a reencontrar con el juego en su máximo esplendor. Y si algo faltaba para que el festival de tries sea completo llegó el de Bertranou. El medio scrum que había ingresado un rato antes y que se sumó al plantel para este último partido, apoyó debajo de los palos luego de otra gran jugada del equipo.

Los Pumas le ganaron ayer a Estados Unidos, golearon, pero quedaron afuera del Mundial temprano y eso será lo que se recordará de acá a un par de años.

Una rápida despedida

El elenco argentino dirigido por Mario Ledesma se despidió rápido en la fase de grupos en el Mundial. Analizando las estadísticas partido por partido se puede identificar algunos puntos deficitarios que pueden haber generado las derrotas ante Francia e Inglaterra, sumado al bajo nivel de juego mostrado ante Tonga en el segundo tiempo. De 4 partidos jugados en los que Los Pumas ganaron dos y perdieron dos, anotaron 106 puntos divididos en 14 tries, 12 conversiones y 4 penales. El aspecto más débil que mostró el equipo argentino fue la efectividad en los tackles. Entre los cuatro partidos, Los Pumas sumaron 108 tackles errados de 518 totales. La parte positiva que mostró el equipo fue la alta efectividad en las formaciones fijas tanto en el line out como en el scrum.