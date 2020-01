Un 2020 para mirar arriba y abajo

Después del clásico de la 6ª fecha, del 1 a 1 en Arroyito, la tabla de promedios mostraba a Central y Newell’s igualados en 68 puntos, pero al canalla un escalón abajo (pisando la zona roja) por tener jugado un partido más. Era el 15 de septiembre de 2019. Pasaron tres meses y medio y los equipos rosarinos se alejaron de los últimos tres puestos, aunque todavía están ahí, en peligro de tropiezos porque a la Superliga le quedan 7 partidos y luego llegarán 11 más de la Copa Superliga para definirse los tres descensos. En esa pelea arrancaron la temporada 2019/2020 rojinegros y canallas, algo que no deben olvidar. Ahí está la clave. Eso sí, mirando hacia arriba para no caer allá abajo. Porque una cosa los llevará a la otra. La cosecha gruesa de puntos impedirá que sus rivales se les acerquen y automáticamente los ubicará entre los 10 primeros para clasificar a la Copa Libertadores 2021 (hasta el 4º puesto) y Copa Sudamericana 2021 (del 5º al 10º).

Y hoy, precisamente, tanto canallas como leprosos están ubicados en los puestos de clasificación a la Sudamericana (Central 7º y Newell’s 10º, separados apenas por un punto). Claro que también están a apenas 2 y 3 puntos de Vélez (el 4º) e incluso a 4 y 5 del líder Argentinos Juniors.

Ojo, a no creer que ir por todo es sencillo. Es cierto que una serie de resultados puede entusiasmar a los dos equipos, sobre todo a los hinchas, pero la pelea real es otra. Si viene, bárbaro. Sólo que deberá ser como consecuencia de la real premisa, aquella que los mostraba en el arranque sólo como “candidatos” al descenso.

En la página 3 están los fixture de las 7 fechas que restan de la Superliga y las 11 de la Copa Superliga. Aunque la programación de sólo las próximas 5 jornadas porque la Superliga y la AFA se reservan las últimas 2 del torneo para hacer jugar mismos días y horarios a los equipos que peleen por el título y las copas, no por el descenso porque eso se definirá recién tras el segundo torneo del semestre.

Auriazules y rojinegros arrancan la breve pretemporada mañana y a jugar entre el viernes 24 (Central recibe a Huracán) y el sábado 25 (Newell’s visita a Arsenal). Son cotejos “ganables” y de hacerlo les darán fuerzas para ir por los difíciles San Lorenzo (vendrá al Coloso el 28) e Independiente (el 30 el canalla irá a Avellaneda).

En principio, son los juegos más complicados para los rosarinos. Y de mantener el sprint final positivo de 2019 lograrán pararse de otra manera en la competencia.

Después sería cuestión de mantenerse. De mostrarse fuertes y “coparse” en lugar de sufrir sacando cuentas con la calculadora.

El canalla en la Copa Superliga

El fin de semana del domingo 8 de marzo comenzará la última parte de la temporada 19/20 y Central tendrá un fixture favorable en las primeras 4 fechas debido a que en tres será local. El arranque será ante Colón en el Gigante y asoma como favorito por antecedentes. Luego la visita a Racing presagia complicaciones más allá de que no será ante el equipo de Coudet sino el de Beccacece. Mientras que Defensa y Lanús llegarán a Arroyito.

El leproso en la Copa Superliga

Lo de Newell’s en la última parte de la temporada 19/20 es totalmente opuesto a lo de su clásico rival. No solamente porque tendrá 3 partidos de visitante y sólo uno de local en las primeras 4 fechas sino que justamente será un comienzo ante 3 equipos que pelean firme por no descender. Irá a Santiago del Estero, llegará Patronato al Coloso y visitará a Gimnasia en La Plata. Claro, si cierra bien las 7 fechas de la Superliga tal vez ya no sea su pelea.