Frank Kudelka dijo que le da “valor” al punto conseguido en el Gigante, aunque inmediatamente aclaró que a él le gusta “ganar”. Satisfecho con el nivel de juego que de a ratos mostró el equipo, consideró que la victoria estuvo más cerca del lado de Newell’s. “Tuvimos atributos para poder ganar”, señaló el entrenador.

“Le doy su valor al empate, pero no me desdigo del otro día, cuando dije que me gusta ganar”, declaró Kudelka, quien entendió que la lepra consiguió por momentos ser mejor que Central. “Cuando hicimos nuestro juego fuimos superiores al rival”, manifestó.

“No sé si tuvimos supremacía. Pero sí tuvimos atributos para ganar. Me refiero a las formas en las que quiero que juegue Newell’s. Cuando jugamos a lo que quiero, fuimos superiores. Pero no pudimos concretar una serie de situaciones para ganarlo”, dijo.

Kudelka sostuvo que en los clásicos hay factores que provocan que “lo emocional pase por arriba lo planificado”y “a veces se corre mucho más y se piensa menos”. Así y todo, consideró que “por momentos” lograron llevar a cabo la idea de juego que espera.

“Por momentos en el primer tiempo dominamos, tuvimos el balón y creamos situaciones de gol. Es lo que me gusta y lo que pretendo. No me sorprendió el planteo del rival”, declaró.

“Con respecto a nuestro juego, por momentos se hizo lo que pensamos, que es poner la pelota al piso, hacer conducción en salida, transición con posesión y ataques encontrando los espacios”, resaltó.

“Nos faltó puntería para ganarlo. Después del gol de ellos tuvimos una neta, clarísima. En un partido tan cerrado, de pelota dividida casi el mayor tiempo, terminar esas situaciones es decisivo”.

“Me gustaría jugarlo otra vez. No lo digo por revancha, sino porque seguramente tendríamos la posibilidad de corregir cosas e incrementar las buenas que hicimos”, sostuvo.

“Me gustó la actitud, cuando tuvimos la pelota y cuando no. Valoro mucho el aspecto actitudinal, cuando éramos más que el rival y cuando el rival tiraba mucho juego aéreo y teníamos que defender próximo a nuestro arquero”, subrayó.