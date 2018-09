Turismo nacional y popular

El desfile de almas parecía interminable. El público fue dando el presente desde muy temprano en el autódromo Juan Manuel Fangio. Los tuercas de ley, algunos curiosos y quienes acudían por primera vez a una carrera hicieron base en el renovado trazado con una amplia sonrisa. Mostrando en todo momento unas ganas terribles de disfrutar del espectáculo que sólo el Turismo Nacional puede ofrecer en la actualidad. Según la organización, asistieron 25 mil personas. Todo un récord para la ciudad. Mientras que desde la categoría no dudaron en catalogar a Rosario como la mayor plaza que tiene el TN en la actualidad. La fiesta fue completa tras la huella que dejaron las máquinas de las clases 2 y 3 y las invitadas de las Agrupadas.

"La gente respondió de manera impresionante. Se trabajó mucho hasta último momento pero se vio el esfuerzo ante semejante convocatoria", fueron las palabras que lanzó con orgullo Mauricio Malano ni bien se apagaron los motores en el circuito y trazó un balance luego de la carrera.

El presidente del autódromo además confirmó que "los pilotos y la categoría quedaron conformes con la variante que se hizo en la curva 2. Se consultó a algunos corredores y eso también lo valoraron porque sintieron que el municipio y la provincia piensan no sólo en el show sino además en la integridad de los protagonistas".

Desde antes de las 9 la masa fue copando cada rincón del Fangio. Lo hicieron con heladeritas en mano, sombrillas o sillitas. Y así fue poniéndole color al trazado municipal, que ayer no tuvo prácticamente fisuras desde la logística como del servicio a los presentes.

La gran variedad de pilotos zonales aportó un calor especial a la jornada dominguera. Las miles de almas, que superaron incluso el imponente marco que había presentado el circuito cuando se reinauguró años atrás con el arribo del Súper TC2000. Esta vez fue diferente.

Todo fue distinto. Incluso el conocido y fuerte equipo local Martos Med Competición tuvo una acción de responsabilidad social y empresarial ayudando esta vez a la Fundación Lautaro Te Necesita y la Fundación Onco Hematológica Pediátrica.

Quedó claro que el Turismo Nacional volvió a decir presente en la ciudad. Lo había hecho en diciembre pasado para el Coronación. Y ayer por la 9º fecha. La gente, pese a la enorme crisis e incertidumbre económica que predomina en el país, concurrió con la mejor predisposición para pasar una velada especial mientras giraban los autos de las distintas categorías que ayer dejaron una estela bien popular en el Fangio.

