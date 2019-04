Dentro del Campus Universitario del Gran Rosario, en Funes, funciona Autódromo Virtual, una experiencia religiosa para los apasionados de los fierros y los juegos en red. Son 6 simuladores que invitan a sentirse un piloto profesional y de hecho quienes allí juegan compiten en línea como expertos del TC junto a fanáticos de otros locales del país y de Uruguay. En una de las cómodas butacas estaba sentado como chico con juguete nuevo uno de los grandes responsables de que la ciudad pueda vivir en días la inigualable experiencia del Turismo Carretera, el presidente del autódromo, Mauricio Malano. Y luego de recorrer todo el nuevo Fangio de casi 4 mil metros, contextualizó la gran cita automovilística como "el evento más convocante que tuvo la ciudad" en su historia. Claro, si estima que pasarán 150 mil personas, no dudó en afirmar: "Más que un clásico".

"La expectativa es enorme", dijo ayer luego de felicitar al programador Agustín Baptista y al gerente del lugar, Ariel Isaurralde, por la perfección del circuito mostrado en la pantalla. "Hay mucho movimiento de entradas. Van a pasar 150 mil personas. Es el evento mas convocante que tuvo la ciudad, más que un clásico. Es la realidad".

También apuntó a que será la primera vez que "habrá acampe. Será como una gran casa que por cuatro días tendrá seis mil habitantes". La infraestructura cuenta con iluminación en el predio y baños químicos, aunque se les proporcionará luz por cuestiones de seguridad. "Se autoabastecerán como en los otros autódromos".

"Rosario puede organizarlo sin problemas. Junto al Ministerio de Seguridad, Control de la Municipalidad, el Sies y Tránsito vamos a lograr que sea una fiesta", señaló Malano. Por supuesto, están trabajando en más alternativas de ingreso a la de Newbery y García del Coscio y ya va a haber información más precisa al respecto.

Es un sueño cumplido, sin dudas. "Hace tres años escuché a Mazzacane (Hugo, el presidente de la ACTC) decir cuando le preguntaron qué le faltaba a Rosario para traer al TC: "Un autódromo". Ahí me fui a verlo a Paraná (Ovación fue testigo de ese encuentro), me dijo lo que faltaba y acá estamos. Llegamos con lo justo, quizás hubiéramos precisado veinte días más para que la obra madure, pero estamos bien. Con esta lluvia se trabajó igual, se van a poner unos 8.000 panes de pasto y se puso mucha leca. No va a haber problemas".

Malano destacó al gobierno provincial y el apoyo del municipal, sin los cuales "esta obra de 150 millones de pesos en las dos etapas no hubiera sido posible". Y resaltó "el aporte de Facundo Ardusso y Norberto Fontana (visitaron ayer la pista), para modificar el radio de la curva 2, que se va a entrar en tercera o cuarta velocidad, y el ingreso a boxes. Eso en un día se corregirá".

Precisamente, respecto al circuito, dijo que "va a ser de una velocidad final importante" al final de los casi 1.300 metros que los autos desarrollarán a fondo desde la última curva hasta el final de la recta que sigue a la principal". Y además explicó que "es también técnico y trabado. Son 15 curvas y hay que manejarlo. Creo que van a terminar bastante cansados".

La histórica carrera del 5 de mayo es la única acordada con la ACTC, pero "nos pasó con el TN. Una vez que vinieron por primera vez (a fines de 2017) quisieron repetir. Rosario es una gran plaza por los costos de logística y su infraestructura, además porque no es la locura de Buenos Aires. Y, por supuesto, porque su público y el de los alrededores es bien fierrero".

La venta sigue a buen ritmo

La venta de entradas anticipadas sigue a gran ritmo en Rosario y se espera una multitud el proximo fin de semana. Se pueden adquirir en los locales de Motor Dos con los siguientes precios: generales $800 (tribuna de recta principal y en el interior del predio); preferenciales $1.000 (tribunas ubicadas en el curvón 1 peraltado) y boxes $1.300 (con acceso a tribunas). Los puntos de venta en Rosario son:

Sarmiento 1531, Eva Perón 6797, Sarmiento 1391, Mitre 1902, Ov. Lagos 320, Av. Alberdi 165 Bis, Molina 1962 y Av. San Lorenzo 1729 (Capitán Bermudez)