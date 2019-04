Turismo auriazul en Barcelona

Los futboleros suelen decir que llevan los colores en el alma. O que viajan donde sea con la camiseta puesta. Y la mejor muestra de que eso es cierto son Facundo Falcón y Ezequiel Nerone. Uno criado en Rosario y simpatizante de Central, el otro de Buenos Aires e hincha de Boca. Las vueltas de la vida los llevaron a España, en Barcelona fundaron una empresa de tours gratuitos que las revistas especializadas del tema catalogan como "una de las mejores del mundo". Y la identificaron inevitablemente con el azul y amarillo de los clubes de sus amores. Allá siguen conectados con el fútbol nacional por radio, televisión, web y también a través de los comentarios de turistas argentinos. Al inicio de la Semana Santa, días en que algunos aún tienen la suerte de pasear y recorrer el mundo, el empresario rosarino le contó a Ovación cómo funcionan los recorridos en la ciudad donde el destino más demandado es la basílica Sagrada Familia y el personaje más buscado es de esta ciudad y futbolista. Sí, Lionel Messi.

Facundo nació en el macrocentro de Rosario: en Córdoba y Pueyrredón, más cerca de la cancha de Newell's que del Gigante, pero dice que se inclinó por el club de Arroyito por su abuelo.

"La primera vez que fui a la cancha fue con mi abuelo, en 1989 contra Independiente, una oportunidad en que (Juan Antonio) Pizzi hizo dos goles. Después seguí yendo con el novio de mi madrina, un canalla enfermo: íbamos a todos los clásicos en épocas en que se disfrutaban con las dos hinchadas y seguíamos al equipo dónde jugara. Ahora sigo conectado familiarmente, tengo un sobrino que juega en las inferiores canallas (Valentino Langui)".

Con su familia, Facundo se mudó a Capitán Bermúdez y luego regresó a Rosario para cursar en la Universidad Nacional de Rosario (UNR). "Me pasé de económicas a un terciario en turismo y un día, en la isla jugando al vóley, conocí a Ezequiel, quien ya vivía en Barcelona y trabajaba de abogado. Charlamos sobre turismo y tiempo después los dos dejamos el laburo que teníamos y creamos este microemprendimiento a la gorra, al que llamamos Donkey Tour y le hicimos un logo de un burrito en azul y amarillo, los colores de nuestra pasión futbolera".

Hoy la empresa ofrece cuatro recorridos de unas tres horas donde cada uno abona al final "de acuerdo a su grado de satisfacción". Está el destino "casco antiguo" con rastros medievales; el "modernismo", con obras de los artistas Antoni Gaudí, Lluis Domenech i Muntaner y Josep Puig i Cadafalch; el "Barcelona Prohibida" por el barrio El Raval y los bares que visitaron Hemingway, Dalí y Picasso y un "tour en bicicleta" por la zona de playas, parques más alejados y la villa olímpica.

A la firma made in Argentina, "en Europa la integran hoy ocho guías que, salvo en Navidad y Año Nuevo, trabajan todos los días.

"En esta Semana Santa hay mucha gente en Barcelona, así que tenemos mucho trabajo. Un promedio de cinco recorridos diarios y 150 personas por día, el 60 por ciento son argentinos".

¿Y Messi?

Aún no incluyen en el menú un recorrido deportivo si bien los turistas del todo el mundo, sobre todo los que viajan desde este país, preguntan fundamentalmente por Lionel Messi.

"Quieren saber dónde vive, si lo quieren o no en Barcelona. Hace unos años me lo crucé en un restaurante. Estábamos con mi mamá y le dijimos que éramos de Rosario. No sólo se acercó a charlar cinco minutos sino que accedió a sacarse una foto con nosotros. Es el mejor jugador del mundo, no me importa su cercanía con Newell's, cuando vivís lejos te pesa mucho la camiseta argentina".

Los dos argentinos fundadores ya viven de su emprendimiento y planean expandirse hacia otras ciudades y países.

Están en el puesto 5 de TripAdvisor, donde hay 749 atracciones recomendadas en Barcelona. Y este año fueron elegidos como la tercera mejor empresa de freetours del mundo.