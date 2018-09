Turf: Valentina Pop, por la consagración

Con la resolución del Gran Premio Selección, culminará el proceso selectivo de las potrancas nacidas desde el 1º de julio de 2015 en el ámbito de La Plata. La prueba, a disputarse sobre la distancia de 2.000 metros (10º turno, a las 18.35), servirá para consagrar a la mejor exponente de la temporada y allí, la zaina Valentina Pop buscará ratificar su plena curva evolutiva, revalidada recientemente cuando obtenía la Polla. Al cruce le sale la porteña Joy Mimosa, quien, luego del 6º norteño en las Mil Guineas, aprobó con éxito su primera incursión sureña obteniendo en gran estilo el Clásico Diego White. Del resto, Cartomancie pisa el escenario de las diagonales con la premisa de convertirse en un lance de jugoso dividendo.





Nuevo duelo entre This Way y Guarro

Un par de horas antes del Selección sureño se vivirán las alternativas del Clásico Jockey Club de la Provincia de Buenos Aires (dos kilómetros). Será el segundo paso de la Triple Corona platense y se producirá un atractivo duelo entre This Way y Guarro, quienes en ese orden y por la mínima de las ventajas cruzaron el disco del Clásico José Pedro Ramírez. Esta tarde ambos serán examinados por el exigente Raven Master -invicto en el Bosque- y que ostenta un valioso placé a 6 largos de Che Evasor en el Old Man y el posterior 5º en la Polla de Potrillos de Palermo.





Veloces en el Clásico Intendente Municipal

Luego de las depuraciones de rigor quedó definido el programa a llevarse a cabo el domingo venidero en el Independencia. La gerencia de carreras confeccionó un programa de nueve competencias (de 14.30 a 18.30), entre las que sobresale el Clásico Intendente Municipal (7º turno, 1.000 metros, a las 17.30). El cotejo será protagonizado por cinco sprinters de la camada mayor y cuya grilla de partida es la siguiente: 1) Aventura Polar (P. Capra); 2) Es De After (C. Vivas); 3) Man To Man (C. Benítez); 4) Mr. Vettel (R. Bramajo) y 5) What A Night (M. Pérez).