Turf: sorpresa en el bosque

La Martiniana, con la monta del jockey Luciano Cabrera, ganó hoy por media cabeza sobre Not For A Day el Premio El Rayo del Oeste (1.000 metros) que fue corrida en el hipódromo de La Plata.

La ganadora, una hija de Aspire, pagó un dividendo de 5,70 por boleto y empleó un tiempo de 58s 42/100 para las 10 cuadras de arena seca.

Apenas se abrieron los partidores saltó a la punta Aasiyah Umm, seguida por Not For A Day, La Martiniana y Cayetanía. En los últimos 600 metros pasó a la punta Not For A Day, por el lado de los palos y quedó segunda Aasiyah Umm y La Martiniana.

Ya en la recta final, Not For A Day vino con dos cuerpos de ventaja sobre La Martiniana. Atrás vino Cayetanía.

Para los 200 metros finales La Martiniana achicó la diferencia e igualó la línea de la puntera Not For A Day.

De ahí en más La Martiniana por el andarivel del número 2 le fue sacando una pequeña ventaja a Not For A Day y terminó cruzando el disco con apenas media cabeza de ventaja.

La Martiniana alcanzó ayer su tercer triunfo oficial sobre un total de 7 carreras. Fue ganando la carrera de menor a mayor y se impuso en los últimos 150 metros.





Jasminka está lista para volver al triunfo

La yegua Jasminka, una hija de Mutakddim, es la candidata para esta tarde el Hándicap Court Harwell (1.400 metros) que se correrá en Palermo.

Viene de perder el 17 de enero en un carrerón por apenas la cabeza con Betula Trick en un registro de 1m 38s 36/100 para los 1.600 metros de arena normal en San Isidro. Su récord es de 3 victorias oficiales sobre 12 carreras y nuevamente será corrida por el jockey uruguayo Pablo Falero.

Su enemiga es Vivo Enamorada, una hija de Not For Sale que será corrida por el jockey Pablo Carrizo. Tiene una campaña de 4 triunfos sobre 15 salidas oficiales y viene de ganar en Palermo.

El pasado 6 de enero venció por 3 cuerpos a Lost Treasure en 1m 22s 30/100 para los 1.400 metros de arena normal. Es una pupila del entrenador Pablo Sagahían, quien hoy por hoy tiene al mejor caballo argentino que se llama Puerto Escondido.

Hay un lance y se trata de la yegua None Like Her, una hija de Equal Stripes que está en manos del entrenador Guillermo Frenkel Santillán.

Su jockey es Damián Ramella y viene de correr contra Atómica Oro y contra la favorita de mañana Jasminka. El 26 de noviembre entró tercera a 12 cuerpos de Jasminka y a 15 de Atómica Oro, una yegua de muy buen nivel jerárquico. Va a buscar una rehabilitación ante Jasminka y tiene condiciones como para achicar esa diferencia que hubo en la carrera anterior. Hay que señalar que baja de 1.600 metros a 1.400 metros y eso la puede favorecer.