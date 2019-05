La final del Masters 1000 de Madrid no tendrá el plato fuerte que parecía avecinarse. No. No se verán las caras Novak Djokovic, Nº 1 del mundo, y Rafael Nadal, el 2. El serbio pasó, pero el español fue derrotado porque el talentoso griego Stefanos Tsitsipas lo dejó sin posibilidades de título.

El joven ateniense se impuso por 6/4, 2/6 y 6/3 y le quitó al rey del polvo de ladrillo la posibilidad de consagrarse en la antesala de Roland Garros. Sucede esto hace tres torneos. En Montecarlo, Fabio Fognini fue el verdugo y en Barcelona, Dominic Thiem. Ahora, se viene Roma.

Djokovic no tuvo sencilla la semifinal tampoco, pero se impuso a Thiem tras trabajar fuerte. Se llevó el partido por un doble 7/6 (2 y 4), en casi dos horas y media de juego.

Tsitsipas, que en enero dio cuenta de Roger Federer en el abierto de Australia, intentará imponerse a Nole hoy desde las 15.30 (Espn).

Thiem, por su parte, igual tendrá una final. Será junto al argentino Diego Schwartzman, en dobles. Domi y el Peque se impusieron a Guido Pella y Joao Sousa por 6/3 y 6/2 y hoy irán por el título ante la pareja compuesta por el francés Jean-Julien Rojer y el rumano experto en la materia Horia Tecau.

En damas se consagró la holandesa Kiki Bertens, quien le ganó a la rumana Simona Halep por un doble 6/4.